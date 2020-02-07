Я звик прощати дурнів: всі деталі скандалу між Ситником і Аваковим

Артем Ситник, директор НАБУ, після внесення себе в реєстр корупціонерів за відпочинок в мисливських угіддях в Сарнах, натякнув, що справа проти нього - це помста Арсена Авакова за скандал з рюкзаками і сином міністра внутрішніх справ. У свою чергу Аваков у Twitter написав, що директор Національного антикорупційного бюро намагається виправдати себе за неоплачене пияцтво. Всі деталі гучного скандалу - в матеріалі Styler.

Так, Ситник 7 лютого під час брифінгу заявив, що збирається оскаржити штраф за відпочинок в Європейському суді з прав людини. При цьому, директор НАБУ заявив, що якщо йому прийде запит на сплату штрафу в 3400 гривень, він готовий це зробити.

Водночас Ситник готовий робити все можливе, щоб у цьому питанні домінував закон, а "не бажання помсти окремих людей", які нібито здійснюють тиск на суддів.

"Це адміністративна справа - продовження історії з рюкзаками. Деякі міністри жадають помсти і відповідно роблять все, щоб якимось чином вплинути на моє перебування на посаді..." - заявив Ситник.

Арсен Аваков у своєму Twitter-акаунті відповів Ситнику, написавши, що "звик прощати дурнів".

"Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру, шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їх бруд", - заявив міністр внутрішніх справ.

Крім того Аваков дав директор НАБУ кілька саркастичних рад "про відкриття фейкових справ".

"Порушити пару трійку фейкових справ самому; написати в ДБР, що міністр примушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього; написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі проти Трампа. А його змусили", - висловився Аваков.

Скандал між Аваковим і Ситником отримав продовження (скрін: twitter.com/AvakovArsen)

Зазначимо, що Артема Ситника, директора НАБУ, в кінці грудня 2019-го визнали винним у вчиненні корупційного злочину, через що він потрапив "до реєстру корупціонерів". Ситника звинуватили в отриманні подарунка на суму 25 тисяч гривень за 6 днів відпочинку на базі відпочинку в селі на Рівненщині.

12 лютого на антикорупційному комітеті має відбутися звіт директора НАБУ. А в середу, 5 лютого, депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко почав збирати підписи за відставку Ситника. Станом на п'ятницю, 7 лютого, їх вже 180.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, колишнього заступника міністра Сергія Чоботаря і керівника ІТ-компанії Володимира Литвина. Їх підозрювали в розтраті коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.