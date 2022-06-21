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Звичка в харчуванні, яка допоможе швидко схуднути без зусиль

Фото: Як швидко схуднути без зусиль (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Швидко схуднути до відпустки, Нового року, весілля, зустрічі однокласників... Кожен, хто мав справу з наїденими кілограмами, пробував від них позбутися. Екстремально худнути на різних детоксах шкідливо, але набувши простої звички в харчуванні ви зможете досить швидко і без поганих наслідків скинути вагу.

Про це пише Eatthis.

Їжте маленькими порціями

Дієтологи впевнені, що швидко схуднути допоможе контроль порцій. При цьому повністю відмовлятися від смаколиків не треба. Досить почати їсти меншими порціями.

"Великі порції містять більше калорій, ніж маленькі, тому важливо їсти менші порції висококалорійної їжі", - впевнені медики.

Наприклад, можна їсти менші порції ультраоброблених продуктів, таких як картопля фрі, газована вода та випічка.

Звісно, їх краще виключити взагалі. Однак таке різке обмеження може призвести до постійних зривів.

Заберіть фастфуд з тарілки і покладіть туди фрукти та овочі

Поступово ви зможете заміняти шкідливу їжу на корисну, набуваючи правильних харчових звичок.

"Наповніть половину своєї тарілки фруктами та овочами. Таким чином, вам не доведетьсяватися про те, щоб дивитися на напівпорожню тарілку", - радять дієтологи.

Цей простий трюк дозволяє вам з’їсти повну тарілку, не обмежуючись лише більш здоровою їжею.

Поступово ви звикнете до фруктів та овочів у вашому щоденному раціоні. Ця звичка може допомогти вам схуднути. Ви отримаєте велику кількість клітковини і натомість допоможете своїй травній системі.

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