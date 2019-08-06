Була прив'язана до коня: деталі дивної загибелі підлітка під Харковом

Підліток під Харковом загинув при дивних обставинах (Колаж РБК-Україна)

Дівчинка прив'язала себе мотузкою до коня, який пасся на лузі

В Харківській області виявили тіло 14-річної дівчинки, яка була прив'язана мотузкою до коня. Подробиці трагедії повідомили в прес-службі поліції області.

Тіло дівчинки знайшли біля села Безлюдівка, на лузі. 14-річна мешканка селища Слобожанське Зміївського району була прив'язана мотузкою до коня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції Харківської області.

Після опитування місцевих жителів вдалося з'ясувати, що коні паслися на місцевому пасовищі. Ймовірно, дівчинка вирішила без дозволу напоїти одного з них і для цього вона прив'язала себе мотузкою до коня.

Однак тварина могла злякатися незнайомої людини і понеслося по пасовиську, потягнувши за собою і дитину. Пізніше пастухи змогли заспокоїти тварину, проте дівчинка отримала травми, несумісні з життям. Медики, які приїхали за викликом, констатували тільки смерть дівчинки.

По даній події внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Поліція встановлює всі обставини трагедії.

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