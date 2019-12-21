Прив'язали до ліжка: в лікарні під Дніпром лікарі знущалися над пацієнтом (відео)

У Широківської районної лікарні Дніпропетровської області медики після операції прив'язали пацієнта до ліжка і не давали йому їжу і воду. Про ці знущання йдеться у сюжеті НТН.

Прив'язаного чоловіка помітив інший пацієнт, який зняв все на відео і виклав його в інтернет. Після цього стався великий скандал, але лікарі запевняють, що ніяких знущань з їх боку не було, і вони діяли у відповідності з інструкціями.

Під Дніпром медики прив'язали пацієнта і не давали їжу (відео: YouTube)

Денис, якого прив'язали, потрапив на стаціонар через операцію на колінному суглобі. Він є підопічним Стародобровольского психоневрологічного інтернату. В інтернаті його вважають спокійною людиною, яка ніколи не чинила зла ні собі, ні оточуючим.

При цьому один з пацієнтів лікарні звинуватив Дениса в тому, що він вкрав у нього шматок хліба. Керівник Широківської районної лікарні Олександр Рак заявив, що немає ніяких порушень, у тому, що чоловіка прив'язали до ліжка адже він психічно неврівноважена людина.

За словами глави лікарні, у Дениса розумова відсталість і слідуючи протоколом МОЗ до нього була приминена фіксація для того, щоб він не нашкодив ні собі, ні комусь іншому.

Варто зазначити, що юристи сумніваються в законності дій лікарів, оскільки прив'язувати хворого необхідно тільки в тих випадку, коли він стає небезпечним.

Інцидентом зацікавилися правоохоронці і вони з'ясовують всі деталі події.