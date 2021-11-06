Прив'язав до дерева і зник: у Харкові чоловік побив зоозахисника, який хотів врятувати тварину

У Харкові власник собаки побив зоозахисника, який хотів врятувати пса, якого чоловік прив'язав у кущах. Зазначається, що нападник раптово накинувся на активіста з кулаками, коли той хотів звільнити тварину.

Так, 4 листопада зоозахисникам повідомили, що в кущах поблизу станції метро "Тракторний завод" виявили собаку породи алабай, який прив'язаний у кущах. Очевидці розповіли, що власника поруч не було, а тварина так просиділа тривалий час.

"Нам на "гарячу" лінію надійшов виклик, що біля кола автобусів прив'язаний собака, алабай, тривалий час. За цей період господар так і не з'явився. За словами тих, хто телефонував, собака кидався на перехожих. Приїхавши на місце, рятувальник почав розумітися на ситуації. Спробував зняти собаку з прив'язі за допомогою петлі, після чого на місці з'явився чоловік, почав неадекватно поводитися, відібрав собаку і завдав рятувальнику побої", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нападником виявився, начебто, власник собаки, який забрав тварину і втік. Тому активісти викликали поліцію і написали заяву про побиття.

У Харкові власник собаки побив зоозахисника (facebook.com/spt.kh)