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Як залучити пенсіонерів вакцинуватися від COVID: Степанов назвав суму

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П'ятниця 22 жовтня 2021 11:32
Як залучити пенсіонерів вакцинуватися від COVID: Степанов назвав суму Фото: як стимулювати пенсіонерів вакцинуватися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Для вакцинації пенсіонерів в Україні від коронавірусу потрібен фінансовий стимул.

Про це повідомив екс-глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на каналі "Україна 24".

Степанов вважає, що примушувати до щеплень - неправильно. На його думку, потрібно мотивувати людей фінансово.

"Не можна тільки примушувати до вакцинації, я маю на увазі заборонні дії робити, треба робити, щось стимулюючи, стимулюючи заходи. І вони повинні бути орієнтовані на різне населення. Наприклад, якщо ми говоримо про наших пенсіонерів, то, вибачте, я практично не зустрічав пенсіонерів в ресторанах, або пенсіонерів, які подорожують по Європі, вони думають, як їм вижити", - розповів Степанов.

Колишній глава МОЗ вважає, що можна запропонувати літнім людям, наприклад, 1000 гривень за щеплення.

"Тому нам треба вживати якісь стимулюючі заходи, щоб вони бажали вакцинуватися, крім роз'яснення, щоб побороти їм страхи, і дати відповіді на питання. Я б робив, наприклад, одноразову фінансову допомогу всім людям, які вакцинуються. Наприклад, 1000 грн. Я вважаю, що це було б набагато корисніше, точно б зберегли життя людям, які могли б захворіти й померти від цієї хвороби", - підсумував Степанов.

Як ми раніше писали, в МОЗ дали чітку відповідь, чи небезпечна вакцинація для алергіків.

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Вакцинація
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