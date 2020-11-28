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Щеплення слід зробити вже сьогодні: Україною ширяться небезпечні інфекційні хвороби

Автор: Анжеліка Галушко

У МОЗ закликали не відмовлятися від вакцинації під час карантину

Україною і світом стрімко шириться коронавірус, вакцину від якого активно розробляють зараз науковці. Але окрім COVID-19, людство загрожують й інші небезпечні інфекційні хвороби. Втім на відміну від коронавірусу, щоб убезпечити себе від гепатиту В чи кору, можна вакцинуватися.

Як запевнив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 27 листопада, вакцинуватися під час пандемії коронавірусу, цілком безпечно. Але, за його словами, чимало батьків пропускають вакцинації своїх дітей.

Водночас наголошує Ляшко, "інфекційні хвороби не пішли на відпустку" і за січень-вересень в Україні виявили понад тисячу випадків кашлюку, 255 хворих на кір та 609 інфікувань гепатитом В.

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Загалом за пів року в Україні зафіксували:

  • 1030 випадків коклюшу;
  • 609 – вірусного гепатиту В;
  • 255 – кору;
  • 138 – епідемічного паротиту;
  • 32 – краснухи;

Головний санітарний лікар закликав батьків надолужити пропущені вакцинації своїх малюків і негайно запланувати їхнє проведення.

"Ці хвороби, яких можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики... І будь-яка із інфекційних хвороб , якій сьогодні можна ефективно профілактувати, може також показати свої зуби, агресивність і привести до певних катаклізмів", - заявив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у 2020 році сезонний сплеск захворюваності на ГРВІ та грип припав на пік захворюваності на коронавірус. Як виявилося, вакцина від грипу, передусім, зменшує ризик перехресного інфікування з COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні розпочалась вакцинація від грипу. До епідемічного сезону 2020-2021 років у країну поставили 665 тисяч доз вакцини проти грипу.

Прогноз погоди
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