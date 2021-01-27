Щеплення від коронавірусу можна робити не всім: названі протипоказання

Вакцинація від коронавірусу протипоказана ряду людей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Мова йде про такі недуги, як імуносупресія, розсіяний склероз та інші важкі хвороби.

Прищеплюватися не можна також під час будь-яких інфекцій, навіть найшкідливіших - банальних ГРВІ, і звичайно ж тим, у кого тест на COVID-19 позитивний. Про це розповіла професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, пише lenta.ru.

Причому ПЛР-тест може показувати у вас відсутність вірусу, але тест на антитіла покаже імуноглобуліни igM, це також є протипоказанням до вакцинації.

"Якщо ви, припустимо, здали кров на антитіла і в ній знайшли імуноглобуліни M, це говорить про те, що у вас продовжує формуватися імунна відповідь. Тобто організм знаходиться в контакті з вірусом, навіть якщо ваш ПЛР-тест негативний. Можливо, вірус сховався, сидить в кишківнику або десь ще. Цей стан називається персистенція. У цьому випадку теж не можна робити щеплення", - зазначила Баранова.

Анча Баранова додала також, що наявність антитіл igG та відсутність igM вказує на постковідний стан. Але в такому разі вакцинуватися сенсу вже немає - ви перехворіли і у вас виробився імунітет.

Нагадаємо, що першою країною, яка стала вакцинувати населення від коронавірусу, стала Великобританія. Причому щеплення почали робити пацієнтам з груп ризику, і першопрохідницею стала 90-річна жінка.

Раніше український лікар Павло Сильковский розповів, чому коронавірус в Україні пішов на спад, і чи допоможе нам вакцинація.

Також стало відомо, скільки разів потрібно буде вакцинуватися від коронавірусу, щоб отримати надійний імунітет.