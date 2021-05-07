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Щеплення від коронавірусу: що потрібно знати людям з хронічними хворобами

Автор: Роман Мирончук

Щеплення від коронавірусу людей з хронічними хворобами може врятувати життя і полегшити перебіг COVID-19. Це пов'язано з тим, що вірус б'є в найбільш вразливі місця.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо ви або ваші близькі маєте гіпертонію, діабет, астму, онко - або аутоімунне захворювання, ВІЛ, гепатит або іншу хронічну хворобу, вам потрібен захист від COVID-19, яку дає вакцинація", - йдеться в повідомленні.

Інфографіка (facebook.com/moz.ukr)

Медики кажуть, що вакцина може захистити від зараження або ж істотно полегшить перебіг хвороби, а також поверне легкість спілкування з людьми, без страху захворіти.

Що зробити перед щепленням

При цьому перед вакцинацією експерти радять проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. А перед самим щепленням розповісти медику, який робить укол, про свої хронічні захворювання.

Як записатися

Записатися на вакцинацію можна через мобільний додаток "Дія" або через свого сімейного лікаря.

Кому протипоказано вакцинуватися

  • Якщо є важка алергія до одного з компонентів вакцини;
  • Якщо температура тіла понад 38,5 градусів;
  • При вагітності (щеплення можуть зробити тільки медичним працівницям).

Інфографіка (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, у Сумській області чоловік прикинувся медиком і запропонував пенсіонерам зробити щеплення від коронавірусу. Літні люди знепритомніли.

Раніше лікар розповів, чи можна алергікам робити щеплення від COVID-19.

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