Щеплення від коронавірусу: що потрібно знати людям з хронічними хворобами

Щеплення від коронавірусу людей з хронічними хворобами може врятувати життя і полегшити перебіг COVID-19. Це пов'язано з тим, що вірус б'є в найбільш вразливі місця.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в Facebook.
"Якщо ви або ваші близькі маєте гіпертонію, діабет, астму, онко - або аутоімунне захворювання, ВІЛ, гепатит або іншу хронічну хворобу, вам потрібен захист від COVID-19, яку дає вакцинація", - йдеться в повідомленні.
Інфографіка (facebook.com/moz.ukr)
Медики кажуть, що вакцина може захистити від зараження або ж істотно полегшить перебіг хвороби, а також поверне легкість спілкування з людьми, без страху захворіти.
При цьому перед вакцинацією експерти радять проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. А перед самим щепленням розповісти медику, який робить укол, про свої хронічні захворювання.
Записатися на вакцинацію можна через мобільний додаток "Дія" або через свого сімейного лікаря.
Інфографіка (facebook.com/moz.ukr)
Нагадаємо, у Сумській області чоловік прикинувся медиком і запропонував пенсіонерам зробити щеплення від коронавірусу. Літні люди знепритомніли.
Раніше лікар розповів, чи можна алергікам робити щеплення від COVID-19.