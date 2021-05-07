Щеплення від коронавірусу: що потрібно знати людям з хронічними хворобами

Щеплення від коронавірусу людей з хронічними хворобами може врятувати життя і полегшити перебіг COVID-19. Це пов'язано з тим, що вірус б'є в найбільш вразливі місця.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в Facebook .

"Якщо ви або ваші близькі маєте гіпертонію, діабет, астму, онко - або аутоімунне захворювання, ВІЛ, гепатит або іншу хронічну хворобу, вам потрібен захист від COVID-19, яку дає вакцинація", - йдеться в повідомленні.

Інфографіка (facebook.com/moz.ukr)

Медики кажуть, що вакцина може захистити від зараження або ж істотно полегшить перебіг хвороби, а також поверне легкість спілкування з людьми, без страху захворіти.

Що зробити перед щепленням

При цьому перед вакцинацією експерти радять проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. А перед самим щепленням розповісти медику, який робить укол, про свої хронічні захворювання.

Як записатися

Записатися на вакцинацію можна через мобільний додаток "Дія" або через свого сімейного лікаря.

Кому протипоказано вакцинуватися

Якщо є важка алергія до одного з компонентів вакцини;

Якщо температура тіла понад 38,5 градусів;

При вагітності (щеплення можуть зробити тільки медичним працівницям).

Інфографіка (facebook.com/moz.ukr)