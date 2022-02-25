"Привид Києва": український пілот за 30 годин збив шість ворожих літаків

"Відео дня! Красавчик! Український пілот Міг-29, який за 30 годин здобув шість повітряних перемог над російськими силами:" 2хСу-35, 1хСу-27,1хМіГ-29, 2хСу-25". . Його вже називають "Привидом Києва", - описав героя Наумович.

Його по праву можна називати Героєм України.

"Кайфую! Хороший пілот винищувача повинен добре орієнтуватися на місцевості і, криючись на дуже низькій висоті польоту, раптово вразити противника, атакуючи зі спини. Герой України!"- підписав він Відео.