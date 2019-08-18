Може призвести до онкології: Комаровський застеріг від серйозної небезпеки

Євген Комаровський розповів, до яких наслідків можуть призвести ігри з тваринами, а також поділився важливими рекомендаціями, слідуючи яким можна уникнути купи неприємностей. Про це експерт розповів у соцмережі Instagram.

Перш за все, якщо кішка подряпала або вкусила, слід промити рану з милом. Так ризик зараження стане значно менше. Проте навіть в цьому випадку є небезпека попадання в організм бактерії бартонелла.

"Щоб знизити ризик зараження, добре б застосувати антибактеріальну мазь. Це саме той випадок, коли вона не завадить. Здоровий організм швидко впорається з цією бактерією і сам, але якщо спостерігається імунний дефіцит від народження або особа після тяжкої хвороби, то можливий наступний етап - збільшення найближчих до місця пошкодження лімфовузлів", - застерігає Комаровський.

Євген Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

За його словами, між отриманням подряпини і збільшенням лімфовузла може пройти від півтора місяців до півроку. Вузли можуть залишатися збільшеними теж кілька місяців і приходити в норму самі, але, якщо з'являються ознаки запалення, то потрібно лікування антибіотиками.⠀

Крім того, лікар при будь-якому збільшенні лімфовузлів настійно рекомендує відвідати лікаря, оскільки цей симптом може бути ознакою дуже серйозних захворювань, у тому числі онкологічних.

До речі, нещодавно доктор Комаровський розповів про те, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересихання.

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