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Частный детектив объяснил, что делать, если ваш Telegram сломали мошенники

Как вернуть свой Telegram, если его сломали мошенники (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы часто становятся жертвами кибермошенников - преступники взламывают социальные сети или мессенджеры и тогда от имени человека просят у знакомых одолжить деньги. Или что еще хуже - могут даже получить доступ к банковским счетам.

О том, что делать, если ваш Telegram взломали мошенники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию частного детектива Руслана Болгова в Telegram.

Что делать, если ваш Telegram сломали

"Главное, чтобы был доступ к вашему номеру, который привязан к Telegram, чтобы он мог получать звонки и/или сообщения. Если этого нет тогда плохо, потому что без этого зайти в приложение не получится, нужно будет восстанавливать сим-карту или забыть о Telegram", - говорит Болгов.

Что нужно сделать:

  • попробуйте зарегистрироваться заново
  • введите номер телефона
  • введите свою почту (независимо от того, была она там или нет)
  • вам должен прийти вызов, если с вызовом не проходит, то снизу будет таймер, когда можно отправить смс
  • если симка в вашем телефоне, где Telegram, то код пропишется автоматически, если нет, то введите вручную
  • после этого может попросить снова пройти авторизацию, но уже через почту, которую вы указали до этого, также попросит код, который отправит на почту

Что делать, если не удалось зайти в Telegram, потому что там уже стоит пароль

"Делаем все то же, но соглашаемся с удалением всего в Telegram, здесь уже придется пожертвовать вашими чатами, если хотите вернуть контроль над Telegram и не оставить его мошенникам", - говорит детектив.

Если после этого вам удалось зайти, то дальше следует:

  • установить двойную защиту: настройки - конфиденциальность и безопасность - устройства - завершить все остальные сеансы
  • в Telegram есть такая сейчас опция, что нельзя удалить только подсоединенные устройства, только через определенное время, поэтому контролируйте и удалите все лишнее потом

"Так что будьте внимательны и о безопасности позаботьтесь заранее", - советует детектив.

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