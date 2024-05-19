Частный детектив объяснил, что делать, если ваш Telegram сломали мошенники

Что делать, если ваш Telegram сломали

"Главное, чтобы был доступ к вашему номеру, который привязан к Telegram, чтобы он мог получать звонки и/или сообщения. Если этого нет тогда плохо, потому что без этого зайти в приложение не получится, нужно будет восстанавливать сим-карту или забыть о Telegram", - говорит Болгов.

Что нужно сделать:

попробуйте зарегистрироваться заново

введите номер телефона

введите свою почту (независимо от того, была она там или нет)

вам должен прийти вызов, если с вызовом не проходит, то снизу будет таймер, когда можно отправить смс

если симка в вашем телефоне, где Telegram, то код пропишется автоматически, если нет, то введите вручную

после этого может попросить снова пройти авторизацию, но уже через почту, которую вы указали до этого, также попросит код, который отправит на почту

Что делать, если не удалось зайти в Telegram, потому что там уже стоит пароль

"Делаем все то же, но соглашаемся с удалением всего в Telegram, здесь уже придется пожертвовать вашими чатами, если хотите вернуть контроль над Telegram и не оставить его мошенникам", - говорит детектив.

Если после этого вам удалось зайти, то дальше следует:

установить двойную защиту: настройки - конфиденциальность и безопасность - устройства - завершить все остальные сеансы

в Telegram есть такая сейчас опция, что нельзя удалить только подсоединенные устройства, только через определенное время, поэтому контролируйте и удалите все лишнее потом

"Так что будьте внимательны и о безопасности позаботьтесь заранее", - советует детектив.