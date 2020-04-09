ПриватБанк заявив про важливе нововведення для українців через коронавірус

ПриватБанк заявив про нововведення, яке допоможе убезпечити українців від коронавіруса COVID-19, а також заощадить кошти і вбереже дерева. Мова йде про відмову від обов'язкової друку паперових чеків в POS-терміналах. Як буде працювати нововведення - в матеріалі Styler.

В прес-службі банку розповіли, що тепер документ про купівлю можна буде роздрукувати, якщо він потрібен покупцю чи продавцю. За замовчуванням чеки друкувати більше не будуть.

Після успішної авторизації на екрані POS-терміналу з'явиться питання, друкувати чек чи ні. Касир зможе вибрати потрібний варіант. Ця опція допоможе позбавитися від маси чеків, що найчастіше викидаються в сміття, і скоротить витрати термопаперу.

"За попередніми розрахунками, це дозволить економити до 2 мільйонів гривень на місяць, а значить до 24 мільйонів гривень на рік", - сказано в повідомленні ПриватБанку.

У ПриватБанку відмовилися від чеків в POS-терміналах (фото: Pixabаy)

У фінустанові також додали, що реальна потреба в чеку потрібна, якщо цей товар продається з гарантією (наприклад, побутова техніка). Наприклад, із 100 млн операцій, проведених через POS-термінали в березні, чек потрібен був лише у 5%.

Таким чином, ми економимо кошти, зберігаємо екологію, а в нинішній ситуації - ще й дбаємо про гігієну, мінімізуючи фізичний контакт між продавцем і покупцем", - кажуть в банку.

Зазначимо, що квитанції за всі операції є в електронному вигляді та виписках банку, їх можна буде легко отримати за потреби.

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