ПриватБанк попал в скандал: волонтер в отчаянии шокировала деталями

Что именно случилось

"ПриватБанк хочет, чтобы у меня в приюте наступил голод, и мне не было за что лечить животных. Статус волонтера мне не дали. То есть 12 лет спасения животных и их содержание не дают мне права называться волонтером.

Поставили мне лимит на поступление платежей. Люди будут перечислять, а ПриватБанк будет отказывать. Все. Это конец", - пишет волонтер.

Женщина просит разобрать у нее животных, иначе они умрут от голода. И лечить их не за что.

Какие причины отказа

В банке сказали, что статус волонтера предоставляется только тем, кто спасает людей с передовой и спасает переселенцев.

"Животные не учитываются. А то, что я приняла много животных с передовой, это не считается. То есть до войны я был статус волонтера. А как началась война, у меня его забрали", - отмечает женщина.

Сейчас в приюте 95 животных, трое лечатся в клинике на стационаре. Волонтерам нечем будет оплатить их лечение.

"Все, это конец. Хваленный ПриватБанк решил, что жить этим 95 животным не стоит. Так что живодерами могут быть не только отдельные лица. И здесь масштаб больше. Одним махом и все. Еще и ФБ заблокировал посты. Супер!" – жалуется владелица приюта.