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Як привчити дитину їсти овочі: лайфхаки від дієтолога

Як навчити дитину їсти овочі (freepik)
Автор: Марина Настевич

У житті майже кожного з батьків буває період, коли дитина харчується всього декількома продуктами. Але іноді харчова неофобія затягується. Особливе занепокоєння викликає ситуація, коли дитина не любить овочі. Зрозуміло, що причини тут можуть бути різними і одним махом все не виправити.

Лікар-дієтолог Олена Мотова запропонувала в Instagram кілька універсальних ідей і лайфхаків, які допоможуть привчити дитину їсти більше овочів.

1. Проявляйте терпіння і показуйте приклад.

Якщо ви регулярно купуєте різні овочі, вмієте смачно їх готувати і їсте з задоволенням, то у дитини є найголовніше - те харчове середовище, яке сприяє здоровому харчуванню. На моїй кухні погляд в першу чергу притягує велике красиве блюдо з овочами і фруктами (які кожен день змінюються). І це теж елемент здорового харчового середовища.

2. Пам'ятаєте тарілку здорового харчування з трьох або чотирьох секцій, які позначають різні харчові групи?

Як показало дослідження вчених з Пенсільванського університету, заміна частини іншої їжі овочами (і фруктами) цілком собі робоча стратегія. Найлегше це зробити зі спеціальною тарілкою з окремими секціями, де можна наочно показати дитині, що і куди ми кладемо.

3. Залучайте дітей (навіть найменших) до покупки і приготування овочів.

Плануйте трапези разом з дитиною, дайте їй вимити помідори, нарізати ножицями зелень, спробувати сиру цвітну капусту або моркву, яку підготували для рагу. Взагалі, дослідницький інстинкт плюс сімейний квест по організації харчування перешибають будь-яку неофобію.

4. Надайте дитині право вибирати і поступово розширюйте раціон.

Наприклад, в магазині попросіть дитину вибрати овоч, який він хоче спробувати і вдома що-небудь разом з нього приготуйте. Інший варіант обмеженого вибору: не абстрактне "Що ти хочеш?", а "Будеш зі мною яблуко або морквину?"

5. Смачні овочі (і фрукти) - це не просто нудна правильна їжа, це ласощі.

6. Можна "ховати" овочі в інші страви, особливо в солодку випічку.

7. Голод - найкраща приправа.

Як зробити, щоб ваша дитина їла більше овочів (фото: instagram.com/dietologymotova)

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як фруктами і ягодами не нашкодити організму.

А також доктор Комаровський розповів, які ягоди можуть становити небезпеку, тому їх не можна дозволяти їсти дітям.

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