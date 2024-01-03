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В приюте Киевской области после обстрелов погиб кот: у него не выдержало сердце

Фото: В Приюте под Киевом погиб кот (instagram.com/zoopatrul.ua)
Автор: Людмила Жукова

Массированный ракетный обстрел Украины 2 января унес жизни у кота, проживавшего в приюте в Ирпене. Животное звали Октябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram организации "Зоопатруль".

Детали смерти котика Жовтня

Отмечается, что у животного не выдержало сердце.

"Сегодня ночью было очень громко от обстрелов и работы ПВО. Исчез свет в приюте. Собаки дрожали, а Жовтень просто остолбенел на месте", - сказано в сообщении.

Кошки зоозащитники спасли котика в октябре 2022 года. Его обнаружили на обочине трассы с перебитыми задними лапками. Его вылечили и он полностью выздоровел.

"В январе он должен был ехать в Париж в новую семью. Однако не смог пережить сегодняшние обстрелы. Октябрь - это наша локальная легенда. Он "держал" котодом, был суровым снаружи, но кротким в душе. Нам очень не хватать этого великого" плохо парня", - написали о коте волонтеры.

В Ирпене погиб котик Жовтень (фото: instagram.com/zoopatrul.ua)

Как мы ранее писали, в результате обстрела Киева львица из зооцентра получила контузию.

Кроме того, известная харьковская волонтер Наталья Попова получила ранения из-за обстрела россиян.

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