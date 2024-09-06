Притула "разнес" беглеца Волошина: "Може дзьоба стулити?" (видео)

"Он записал видео, которое называется "Кто враг" или "Кто предатель"... Кто д*дик! И это, ну на самом деле, ужасное видео. Я смог его посмотреть минут 10, там манипуляция на манипуляции. Потом я смотрю - 2 миллиона просмотров. Надеюсь, вы смотрели это не потому, что вы разделяете это мнение", - заявил Притула.

Он добавил, что заметил качественную "картинку". Волошин известен скандальными "прогревами", а потому сделал видео с хорошим монтажом и светом. Впрочем, это единственное, что отметил волонтер, хотя и это он сделал с иронией.

"Я только удивился, что у него аргумент: "Ну, я уехал, потому что у меня охранника избили и мне угрожали где-то там в соцсетях". Я думаю: "Чувак, если бы все люди, которым угрожали в Твиттере, уехали из Украины, осталось бы где-то семь украинцев - это Залужный и те, у кого нет Твиттера, у кого нет интернета", - пошутили Тимошенко и Притула.

Притула высмеял Волошина (скриншот)

По мнению экс-ведущего, такие блогеры, которые кичатся побегом и при этом критикуют Украину, стоило бы сбавить обороты. При этом он отметил, что было бы гораздо лучше, если бы эти люди действительно приносили пользу.

"Я просто не понимаю этой логики. Ну ты уже выскочил, ты сидишь в какой-то безопасной европейской стране, пользуясь какими-то льготами и социальными выплатами, которые тебе дают налогоплательщики той страны. И ты, уже сидя за границей, что-то чирикешь и гавкаешь на страну, которая каждый день страдает от обстрелов?" - возмутился Притула.

"Гибнут люди, а тебе там кажется, что все не то, все не так. Ну, может, немножечко того "дзьоба було би раз стулити", пойти себе найти какую-то работу и донатить на Вооруженные Силы, приносить какую-то пользу?" - добавил он.

Тимошенко и Притула раскритиковали Волошина (скриншот)

По его словам, такие "недоблогеры" сравнивают Украину с Сомали. И это его очень возмущает.

"Да идите вы в пень, ну серьезно!" - гневно отметил волонтер.

Тимошенко также добавил, что блогеры, которые говорят о свободе слова, забывают, что это не только для них. И когда человек говорит что-то плохое, а затем получает хейт, это тоже о свободе слова.

Скандал с Волошиным - что известно

Напомним, на днях скандальный блогер подтвердил побег из Украины. При этом он обвиняет "систему", жалуется на травлю и даже угрозы. И возвращаться Волошин планирует только тогда, когда все изменится.

Более того, недавно он заявил, что не хочет платить налоги Украине. Поэтому он уже оформляет документы, чтобы отдавать часть денег на развитие страны, где планирует проживать.