Притула розніс Бойка в прямому ефірі та змусив звати прихильників ОПЗЖ захищати Україну від Росії

39-річний громадський діяч і ведучий наголосив на важливості консолідації суспільства перед обличчям небезпеки для країни, допомоги міжнародних партнерів, але не вважає, що всі політики зараз "по одній лінії барикад".

"Коли Путін піде широкомасштабним наступом? Ми коли говоримо про маркери... у нас є головний маркер - це Конституція України, де закріплено рух до НАТО. Тому це тільки питання часу, і чи зможемо ми підготуватися до цього широкомасштабного наступу", - розповів Притула.

Він зазначає, що для відбиття цієї загрози, крім хорошого військового забезпечення ЗСУ, потрібна монолітність українського суспільства.

"Суспільство орієнтується на еліти, або на тих, хто себе так називає. І я точно знаю, що в цій студії є люди зі спільним знаменником, і поза цією студією", - каже волонтер.

У цьому контексті Притула додав, що в разі серйозної небезпеки нинішній та попередній президенти закликатимуть своїх прихильників про одне і те ж - захищати країну від окупантів. Те ж зробить і він.

"Але Юрій Бойко не звернеться до своїх з тими ж тезами, з якими звернемося ми. Тому що він в цей момент, коли ми будемо закликати людей до об'єднання і захисту держави, полетить з Медведчуком до Путіна і Медведєва домовлятися про газ...

А чому я так кажу? А тому, що ми це вже бачили і проходили. І давайте відмотаємо історію до 2014 року...

Окупація Криму та окупація частини Донбасу. Не пам'ятаєте, представники якої партії ставали керівниками окупаційних адміністрацій або входили в ці окупаційні адміністрації? "Украинский выбор" Медведчука і "Партія регіонів"", - нагадав Притула.

Шоумен назвав політсилу "ОПЗЖ" нащадком і дітищем "ПР": "це та п'ята колона, з якою обговорювати питання якихось стратегій національної оборони - це те ж, що з комуністами говорити про декомунізацію".

"І ми повинні це усвідомлювати, що до тих пір, поки керівники тих партій, які себе називають опозиційними, а правильно повинні називати проросійськими, не вийдуть до своїх прихильників і не скажуть їм прості тези, що Росія - окупант, Путін - вбивця, і нам треба захищати свою країну, то консолідації тотального українського суспільства не відбудеться", - резюмував Притула.

Відео: Сергій Притула висловився про політсилу Юрія Бойка і назвав агентом впливу Кремля

Як відреагував Бойко

Після слів Притули ведучий ток-шоу Шустер закликав Бойка до мікрофона, щоб той міг "прямо відповісти" на критику і вніс ясність у свою позицію щодо реакції на можливий напад Росії.

Нардеп "ОПЗЖ" запевнив, що "звичайно відповість"... і почав розповідати про переговори президентів США і РФ, про заробітні плати у суддів і військових (вказавши неправдиві цифри про зарплату бійців ЗСУ), але у своєму спічі взагалі не став торкатися піднятої теми про звернення до своїх прихильників у разі нової ворожої інтервенції.

І тільки після кількох повторних закликів різних гостей студії відповісти таки на питання Притули чітко, Бойко "здався" і запевнив, що озвучить поклик захищати Україну від окупантів: "звичайно буде (заклик)"...