Посвятил ей "Червону руту": умерла муза Владимира Ивасюка, в которую он был влюблен

Вчера, 25 декабря, в Черновцах умерла Мария Соколовская-Марчук - одногруппница и муза Владимира Ивасюка, которой он посвятил свою песню "Червона рута". Ей был 81 год.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Михаила Павлюка, заместителя председателя Черновицкого областного совета.

Умерла Мария Марчук

"С большой грустью узнал новость, что в рождественский день отошла в другой мир Мария Ивановна Марчук (Соколовская). Прекрасный врач и очень образованная женщина, мать троих детей-медиков, близка всей нашей семье и подруга жизни Владимира Ивасюка. Муся, говорил ей композитор, приглашал играть в своем ансамбле, совещался и делился сокровенным, посвящал песни и первую "Червону руту" в оригинале ей и подписал", - отметил он в публикации.

По словам Павлюка, именно она была одной из немногих, кто поехал во Львов на похороны легендарного музыканта, годами "защищала его честное имя, берегла воспоминания и лучшие истории о его творчестве и наследии".

О причине смерти он не рассказал.

Похороны Марии Соколовской-Марчук запланированы на пятницу, 27 декабря, в 13:00 на Центральном кладбище поселка Годылив (возле Черновцов).

Мария Марчук-Соколовская (https://www.facebook.com/Мария Марчук)

Что известно про отношения Марии Марчук и Владимира Ивасюка

Среди студентов-медиков был только один человек, с которым Ивасюк был в самых теплых отношениях. Это его одногруппница Мария Соколовская-Марчук.

На странице памяти Владимира Ивасюка есть воспоминания Марии об их первой встрече.

Владимир Ивасюк и Мария Марчук - архивный снимок (фото:ivasyuk.org.ua)

"Володя подошел ко мне уже в первый день обучения в мединституте: "Ты играешь на скрипке? Значит, будешь играть в ансамбле". Мы были вместе с ним все время: днем ​​- занятия, вечером - репетиции камерного оркестра и оркестровой группы институтского ансамбля песни и танца. Любовь к музыке и медицине объединяла нас", - сказано в сообщении.

"Я всегда старалась ему помогать, мы вместе сдавали сессию, праздновали дни рождения и свадьбы своих сокурсников. Когда собирались на репетиции, Володя всегда подходил ко мне и целовал в щеку. Очень часто приносил мне пирожки, которые выпекала няня Миля. А называл меня только Маричка или Муся", - вспоминала Мария Марчук.

Владимир Ивасюк и Мария Марчук - архивный снимок (фото:ivasyuk.org.ua)

"Уже позже мне рассказывали, что Володя был влюблен в меня. Но сам он никогда не признавался мне. Наверное, ему легче было обо всем сказать в песнях… А какие чувства были у него в студенческие годы - не трудно догадаться, ведь свои лучшие произведения он написал во время учебы в мединституте", - рассказывала Мария.

В конце 80-х во Львове Мария Марчук-Соколовская купила книгу Владимира Ивасюка "Моя пісня", в которой была напечатана "Елегія для Марії". И только прочитав ее, женщина поняла глубину его чувств.

"Еще будучи студенткой, я вышла замуж за преподавателя. Володя направил тогда поздравительную телеграмму из Львова. Меня часто спрашивают, почему мы не поженились с Ивасюком. Наверное, не судьба…", - вспоминала Марчук- Соколовская.

Мария Марчук с детьми (https://www.facebook.com/Мария Марчук)

Своего старшего сына Мария Марчук назвала в честь Ивасюка Владимиром. Также она была одной из все однокурсников, кто пришел на его похороны после загадочной гибели.

"Когда Ивасюк умер, я одна из его сокурсников была на похоронах. С тех пор Володя мне часто снится: он стоит на горе в своем синем костюме, а я иду к нему. А как-то он померещился мне на улице… Память об Ивасюке - праздники для меня: его фотографии, автографы, открытки… ", - рассказывала муза исполнителя.

Песня, посвященная Марии Марчук Ивасюком(фото: facebook.com/mykhailo.pavliuk)

Что известно о смерти Ивасюка

30-летний Владимир Ивасюк исчез в апреле 1979 года. Он вышел из дома, направлялся на работу в консерваторию, но домой так и не вернулся.

Композитора искали в течение двух недель, но безрезультатно. Тогда же дело закрыли. Однако 18 мая его нашли повешенным в Брюховецком лесу возле Львова.

Тело композитора нашел советский солдат, как тогда сказали - случайно. Официальной версии советских правоохранительных органов стало самоубийство из-за несчастной любви или психиатрического расстройства.

22 мая 1979-го во Львове прошли похороны Ивасюка. Но люди устроили самый настоящий протест против власти, ведь известно, что у Ивасюка была четкая проукраинская позиция.

Через много лет следствие пришло к другому выводу, и дело о смерти композитора Ивасюка квалифицировано по статье умышленное убийство.

Повторное следствие установило истинные обстоятельства смерти композитора и что его "повесили мертвым".

Что известно о песни "Червона рута"

"Червона рута" - песня, которая стала одной из самых известных украинских песен в мире. Автор - Владимир Ивасюк - написал ее по одним данным в 1968 году, по другим в 1970 году во время обучения в Черновицком медицинском институте.

Текст песни "Червона рута":

Ти признайся мені,

Звідки в тебе ті чари,

Я без тебе всі дні

У полоні печалі.

Може, десь у лісах

Ти чар-зілля шукала,

Сонце-руту знайшла

І мене зчарувала?

Приспів:

Червону руту

Не шукай вечорами, -

Ти у мене єдина,

Тільки ти, повір.

Бо твоя врода -

То є чистая вода,

То є бистрая вода

З синіх гір.

Бачу я тебе в снах,

У дібровах зелених,

По забутих стежках

Ти приходиш до мене.

І не треба нести

Мені квітку надії,

Бо давно уже ти

Увійшла в мої мрії.

Песню в 1971 году спели Василий Зинкевич, Назарий Яремчук и Владимир Ивасюк.

Певица София Ротару также не раз исполняла знаменитую "Червону руту" в Украине и за границей.