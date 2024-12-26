Посвятил ей "Червону руту": умерла муза Владимира Ивасюка, в которую он был влюблен
Вчера, 25 декабря, в Черновцах умерла Мария Соколовская-Марчук - одногруппница и муза Владимира Ивасюка, которой он посвятил свою песню "Червона рута". Ей был 81 год.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Михаила Павлюка, заместителя председателя Черновицкого областного совета.
Умерла Мария Марчук
"С большой грустью узнал новость, что в рождественский день отошла в другой мир Мария Ивановна Марчук (Соколовская). Прекрасный врач и очень образованная женщина, мать троих детей-медиков, близка всей нашей семье и подруга жизни Владимира Ивасюка. Муся, говорил ей композитор, приглашал играть в своем ансамбле, совещался и делился сокровенным, посвящал песни и первую "Червону руту" в оригинале ей и подписал", - отметил он в публикации.
По словам Павлюка, именно она была одной из немногих, кто поехал во Львов на похороны легендарного музыканта, годами "защищала его честное имя, берегла воспоминания и лучшие истории о его творчестве и наследии".
О причине смерти он не рассказал.
Похороны Марии Соколовской-Марчук запланированы на пятницу, 27 декабря, в 13:00 на Центральном кладбище поселка Годылив (возле Черновцов).
Мария Марчук-Соколовская (https://www.facebook.com/Мария Марчук)
Что известно про отношения Марии Марчук и Владимира Ивасюка
Среди студентов-медиков был только один человек, с которым Ивасюк был в самых теплых отношениях. Это его одногруппница Мария Соколовская-Марчук.
На странице памяти Владимира Ивасюка есть воспоминания Марии об их первой встрече.
Владимир Ивасюк и Мария Марчук - архивный снимок (фото:ivasyuk.org.ua)
"Володя подошел ко мне уже в первый день обучения в мединституте: "Ты играешь на скрипке? Значит, будешь играть в ансамбле". Мы были вместе с ним все время: днем - занятия, вечером - репетиции камерного оркестра и оркестровой группы институтского ансамбля песни и танца. Любовь к музыке и медицине объединяла нас", - сказано в сообщении.
"Я всегда старалась ему помогать, мы вместе сдавали сессию, праздновали дни рождения и свадьбы своих сокурсников. Когда собирались на репетиции, Володя всегда подходил ко мне и целовал в щеку. Очень часто приносил мне пирожки, которые выпекала няня Миля. А называл меня только Маричка или Муся", - вспоминала Мария Марчук.
Владимир Ивасюк и Мария Марчук - архивный снимок (фото:ivasyuk.org.ua)
"Уже позже мне рассказывали, что Володя был влюблен в меня. Но сам он никогда не признавался мне. Наверное, ему легче было обо всем сказать в песнях… А какие чувства были у него в студенческие годы - не трудно догадаться, ведь свои лучшие произведения он написал во время учебы в мединституте", - рассказывала Мария.
В конце 80-х во Львове Мария Марчук-Соколовская купила книгу Владимира Ивасюка "Моя пісня", в которой была напечатана "Елегія для Марії". И только прочитав ее, женщина поняла глубину его чувств.
"Еще будучи студенткой, я вышла замуж за преподавателя. Володя направил тогда поздравительную телеграмму из Львова. Меня часто спрашивают, почему мы не поженились с Ивасюком. Наверное, не судьба…", - вспоминала Марчук- Соколовская.
Мария Марчук с детьми (https://www.facebook.com/Мария Марчук)
Своего старшего сына Мария Марчук назвала в честь Ивасюка Владимиром. Также она была одной из все однокурсников, кто пришел на его похороны после загадочной гибели.
"Когда Ивасюк умер, я одна из его сокурсников была на похоронах. С тех пор Володя мне часто снится: он стоит на горе в своем синем костюме, а я иду к нему. А как-то он померещился мне на улице… Память об Ивасюке - праздники для меня: его фотографии, автографы, открытки… ", - рассказывала муза исполнителя.
Песня, посвященная Марии Марчук Ивасюком(фото: facebook.com/mykhailo.pavliuk)
Что известно о смерти Ивасюка
30-летний Владимир Ивасюк исчез в апреле 1979 года. Он вышел из дома, направлялся на работу в консерваторию, но домой так и не вернулся.
Композитора искали в течение двух недель, но безрезультатно. Тогда же дело закрыли. Однако 18 мая его нашли повешенным в Брюховецком лесу возле Львова.
Тело композитора нашел советский солдат, как тогда сказали - случайно. Официальной версии советских правоохранительных органов стало самоубийство из-за несчастной любви или психиатрического расстройства.
22 мая 1979-го во Львове прошли похороны Ивасюка. Но люди устроили самый настоящий протест против власти, ведь известно, что у Ивасюка была четкая проукраинская позиция.
Через много лет следствие пришло к другому выводу, и дело о смерти композитора Ивасюка квалифицировано по статье умышленное убийство.
Повторное следствие установило истинные обстоятельства смерти композитора и что его "повесили мертвым".
Что известно о песни "Червона рута"
"Червона рута" - песня, которая стала одной из самых известных украинских песен в мире. Автор - Владимир Ивасюк - написал ее по одним данным в 1968 году, по другим в 1970 году во время обучения в Черновицком медицинском институте.
Текст песни "Червона рута":
Ти признайся мені,
Звідки в тебе ті чари,
Я без тебе всі дні
У полоні печалі.
Може, десь у лісах
Ти чар-зілля шукала,
Сонце-руту знайшла
І мене зчарувала?
Приспів:
Червону руту
Не шукай вечорами, -
Ти у мене єдина,
Тільки ти, повір.
Бо твоя врода -
То є чистая вода,
То є бистрая вода
З синіх гір.
Бачу я тебе в снах,
У дібровах зелених,
По забутих стежках
Ти приходиш до мене.
І не треба нести
Мені квітку надії,
Бо давно уже ти
Увійшла в мої мрії.
Песню в 1971 году спели Василий Зинкевич, Назарий Яремчук и Владимир Ивасюк.
Певица София Ротару также не раз исполняла знаменитую "Червону руту" в Украине и за границей.
Ранее София Ротару вышла на связь и поздравила украинцев с Рождеством.
Также мы писали, что фильм о Назарии Яремчуке вышел на Netflix.