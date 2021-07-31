"Чіплявся до людей та провокував бійку": у курортній Кирилівці п'яний відпочивальник напав на поліцейського

Так, інцидент стався 30 липня. До поліцейських виклик надійшов близько 19 години до чергової частини відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції.

Зокрема, до правоохоронців звернувся директор однієї з баз відпочинку на косі Пересип і повідомив, що на базі один з відпочивальників перебуває в неадекватному стані, чіпляється до людей і провокує бійку.

Як виявили поліцейські, правопорушник 1994 року народження і раніше притягувався до відповідальності за корисливі злочини. Медики розповіли, що чоловік перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Окрім того, на зауваження правоохоронців він не реагував, тому що перебував у збудженому стані і задирався до відпочивальників.

Напад на поліцейського

У відділку чоловік наніс патрульному ушкодження, а саме ударив ногою по тулубі. Все відбулося під час складання адміністративного протоколу. Для поліцейського викликали "швидку" де йому надали медичну допомогу.

На порушника відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на поліцейського. Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.