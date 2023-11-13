"Приглушенное черноротое явление". Ефросинина пристыдила Фарион после инцидента с крымским студентом

Ефросинина о Фарион

Звезда призналась, что раньше у нее была позиция не комментировать поступки Ирины. Но после недавнего инцидента с крымским студентом она не смогла промолчать.

Маша Ефросинина сказала, что думает об Ирине Фарион (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я очень долгое время придерживалась позиции не трогать это пришелеповатое черноротое явление. Но когда под так называемой защитой украинской идентичности она совершает преступление против конкретного человека, человека, который именно за Украину там, где рискует за это жизнью, должна сказать: "Кто-то эту тетю уже наконец закроет?!" - написала Ефросинина.

Также она разместила скриншот публикации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в котором он обратился в СБУ в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации бывшего народного депутата.

Маша Ефросинина сказала, что думает об Ирине Фарион (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее ученая разместила в своем Telegram-канале скриншот письма от студента-первокурсника филологического факультета в Севастополе Максима Глебова.

"Даже не представляю себе, как во время освобождения родной Керчи я выйду на Чкалова и буду встречать украинских воинов, которые будут говорить на кацапском. Откуда я буду знать, что это - наши, а не москали, одевшиеся в украинскую военную форму. Или в Симферополе (где я сейчас учусь на 1 курсе украинской филологии), не представляю себе, как на Киевской буду слышно от наших воинов язык оккупации", - пишет Глебов.

Telegram-канал "Крымский СМЕРШ" (фото: скриншот)

Впоследствии в соцсетях появилось видео канала "Крымский СМЕРШ", сотрудничающего с ФСБ во временно оккупированном Крыму.

На видео Глебов просит прощения за письмо, написанное Фарион, и утверждает, что отказался от своих взглядов.