"Естественный Оземпик": врач назвал четыре вида продуктов, которые помогают похудеть

Что известно

"Оземпик" имеет обширный список потенциальных побочных эффектов, включая тошноту, рвоту и желудочно-кишечный дискомфорт.

К счастью, эксперты в области здравоохранения поделились способами получить те же преимущества, не страдая от побочных эффектов лекарства.

Доктор Джесси Пайнс сказал, что можно естественным путем повысить уровень глюкагонообразного пептида-1 (GLP-1) - гормона, выделяемого кишечником и помогающего регулировать ощущение голода и пищеварения. Путем простых изменений диеты можно стимулировать выработку собственного GLP-1.

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