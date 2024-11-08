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"Естественный Оземпик": врач назвал четыре вида продуктов, которые помогают похудеть

Какие продукты есть, чтобы получить "подобное действие Ozempic" (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

"Оземпик" стал популярен, как средство для похудения. Врач рассказал, что добиться такого эффекта можно благодаря правильным продуктам в рационе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Forbes.

Что известно

"Оземпик" имеет обширный список потенциальных побочных эффектов, включая тошноту, рвоту и желудочно-кишечный дискомфорт.

К счастью, эксперты в области здравоохранения поделились способами получить те же преимущества, не страдая от побочных эффектов лекарства.

Доктор Джесси Пайнс сказал, что можно естественным путем повысить уровень глюкагонообразного пептида-1 (GLP-1) - гормона, выделяемого кишечником и помогающего регулировать ощущение голода и пищеварения. Путем простых изменений диеты можно стимулировать выработку собственного GLP-1.

Какие продукты есть

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