"Естественный Оземпик": врач назвал четыре вида продуктов, которые помогают похудеть

"Оземпик" стал популярен, как средство для похудения. Врач рассказал, что добиться такого эффекта можно благодаря правильным продуктам в рационе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Forbes.
"Оземпик" имеет обширный список потенциальных побочных эффектов, включая тошноту, рвоту и желудочно-кишечный дискомфорт.
К счастью, эксперты в области здравоохранения поделились способами получить те же преимущества, не страдая от побочных эффектов лекарства.
Доктор Джесси Пайнс сказал, что можно естественным путем повысить уровень глюкагонообразного пептида-1 (GLP-1) - гормона, выделяемого кишечником и помогающего регулировать ощущение голода и пищеварения. Путем простых изменений диеты можно стимулировать выработку собственного GLP-1.
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