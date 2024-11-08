"Естественный Оземпик": врач назвал четыре вида продуктов, которые помогают похудеть
"Оземпик" стал популярен, как средство для похудения. Врач рассказал, что добиться такого эффекта можно благодаря правильным продуктам в рационе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Forbes.
Что известно
"Оземпик" имеет обширный список потенциальных побочных эффектов, включая тошноту, рвоту и желудочно-кишечный дискомфорт.
К счастью, эксперты в области здравоохранения поделились способами получить те же преимущества, не страдая от побочных эффектов лекарства.
Доктор Джесси Пайнс сказал, что можно естественным путем повысить уровень глюкагонообразного пептида-1 (GLP-1) - гормона, выделяемого кишечником и помогающего регулировать ощущение голода и пищеварения. Путем простых изменений диеты можно стимулировать выработку собственного GLP-1.
Какие продукты есть
Медик назвал четыре вида четыре продуктов, которые могут помочь повысить уровень GLP-1 в организме, предлагая более естественный подход к контролю аппетита.
Растворная клетчатка
Этот тип клетчатки ферментируется кишечными бактериями, производя короткоцепочечные жирные кислоты, стимулирующие производство GLP-1.
Можно найти растворимую клетчатку в овсе, фасоли, чечевице и различных фруктах, таких как абрикосы и апельсины, а также в овощах, таких как брокколи и брюссельская капуста.
Включение этих продуктов в свой рацион может значительно улучшить здоровье кишечника и регуляцию аппетита.
Нежирный белок
Добавление большего количества нежирного белка, особенно из растительных источников, является еще одной эффективной стратегией. Такие продукты, как фасоль и чечевица, не только насыщают, но и помогают повысить уровень GLP-1.
Белки животного происхождения, включая курицу, рыбу и яйца, также могут быть полезны. Расщепление белка стимулирует GLP-1, что делает его ключевым игроком в контроле чувств голода и насыщения.
Здоровые жиры
Здоровые жиры являются сильными союзниками в поисках лучшего контроля аппетита. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, авокадо и орехах, а также полиненасыщенные жиры в жирной рыбе, например лосось, особенно эффективны.
Исследования показывают, что блюда, содержащие оливковое масло, вызывают более сильную реакцию GLP-1 по сравнению с блюдами, содержащими масло. Это говорит о том, что выбор правильного типа жира может повлиять на то, как тело управляет аппетитом и пищеварением.
Продукты, богатые полифенолами
Следует наполнить тарелку продуктами, богатыми полифенолами, которые также могут повысить уровень GLP-1. Сюда относится шпинат, зеленый чай, яблоки и ягоды.
Эти продукты не только поддерживают секрецию GLP-1, но и улучшают общее состояние здоровья, уменьшая воспаление и резистентность к инсулину. Эти продукты являются простой природной альтернативой таким лекарствам, как "Ozempic". Хотя результаты могут быть не столь мгновенными, но долгосрочные преимущества для здоровья значительны.
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