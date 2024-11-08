"Естественный Оземпик": врач назвал четыре вида продуктов, которые помогают похудеть

"Оземпик" стал популярен, как средство для похудения. Врач рассказал, что добиться такого эффекта можно благодаря правильным продуктам в рационе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Forbes .

Что известно

"Оземпик" имеет обширный список потенциальных побочных эффектов, включая тошноту, рвоту и желудочно-кишечный дискомфорт.

К счастью, эксперты в области здравоохранения поделились способами получить те же преимущества, не страдая от побочных эффектов лекарства.

Доктор Джесси Пайнс сказал, что можно естественным путем повысить уровень глюкагонообразного пептида-1 (GLP-1) - гормона, выделяемого кишечником и помогающего регулировать ощущение голода и пищеварения. Путем простых изменений диеты можно стимулировать выработку собственного GLP-1.

Какие продукты есть

Медик назвал четыре вида четыре продуктов, которые могут помочь повысить уровень GLP-1 в организме, предлагая более естественный подход к контролю аппетита.

Растворная клетчатка

Этот тип клетчатки ферментируется кишечными бактериями, производя короткоцепочечные жирные кислоты, стимулирующие производство GLP-1.

Можно найти растворимую клетчатку в овсе, фасоли, чечевице и различных фруктах, таких как абрикосы и апельсины, а также в овощах, таких как брокколи и брюссельская капуста.

Включение этих продуктов в свой рацион может значительно улучшить здоровье кишечника и регуляцию аппетита.

Нежирный белок

Добавление большего количества нежирного белка, особенно из растительных источников, является еще одной эффективной стратегией. Такие продукты, как фасоль и чечевица, не только насыщают, но и помогают повысить уровень GLP-1.

Белки животного происхождения, включая курицу, рыбу и яйца, также могут быть полезны. Расщепление белка стимулирует GLP-1, что делает его ключевым игроком в контроле чувств голода и насыщения.

Здоровые жиры

Здоровые жиры являются сильными союзниками в поисках лучшего контроля аппетита. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, авокадо и орехах, а также полиненасыщенные жиры в жирной рыбе, например лосось, особенно эффективны.

Исследования показывают, что блюда, содержащие оливковое масло, вызывают более сильную реакцию GLP-1 по сравнению с блюдами, содержащими масло. Это говорит о том, что выбор правильного типа жира может повлиять на то, как тело управляет аппетитом и пищеварением.

Продукты, богатые полифенолами

Следует наполнить тарелку продуктами, богатыми полифенолами, которые также могут повысить уровень GLP-1. Сюда относится шпинат, зеленый чай, яблоки и ягоды.