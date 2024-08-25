"Естественный антибиотик". Этот натуральный продукт борется не только с бактериями, но и вирусами и грибками

Замазка и прополис - одно и то же?

Прополис принято называть пчелиным клеем, поэтому это один и тот же продукт. Это вещество, производимое пчелами для защиты щелей и входа в улей от патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов и грибков).

Поэтому его целебные свойства очень ценятся людьми. Также прополис используют пчелы для крепления сотов к стенкам улья, поскольку его консистенция изменяется в зависимости от температуры.

Прополис - это смолистый материал, собранный пчелами из почек и экссудатов растений, который смешивается с выделениями желез этих насекомых. Он обрабатывается с помощью пчелиных ферментов, а затем соединяется с пыльцой и воском.

Химический состав прополиса зависит от времени года, источника веществ, используемых для его производства, и породы пчел, производивших его.

Прополис имеет вязкую и густую консистенцию, которая, однако, непостоянна и зависит от температуры окружающей среды. При температуре:

ниже 15°C - прополис твердый и рассыпающийся,

примерно 36°C - мягкий и пластичный,

примерно 70°C - полужидкий и вязкий,

примерно 90°C - плавится.

Вкус прополиса бальзамический, а некоторые описывают его как терпкий, горький и жгучий. Обладает он сильным и четким, но приятным ароматом. Цвет прополиса зависит от того, где пчелы собирали пыльцу и смолу. Он может быть светло-желтым, оранжевым, красным, зеленым, коричневым или даже черным.

Из чего делают прополис?

В состав прополиса входит более 300 различных веществ. Невозможно указать один конкретный состав прополиса, поскольку он имеет тенденцию изменяться в зависимости от вида растений, из которых была собрана смола, и многих факторов окружающей среды.

Несмотря на незначительные изменения в химическом составе, основными ингредиентами прополиса всегда смолы (40-50%) и воск (20-30%).

Прополис богат многочисленными антиоксидантными соединениями, в частности: терпены и полифенолы, составляющие до 14-16% его массы. Наиболее исследованы:

флавоноиды - в том числе кверцетин, кемпферол, пеноцембрин, пеностробин и апигенин,

фенолкарбоновые кислоты - феруловая, салициловая, кумаровая, галловая и кофеиновая кислоты,

альдегидофеноли,

кетофенолы.

Прополис содержит небольшое количество полисахаридов (сахаров) и зерен пчелиной пыльцы, количество которых может достигать 10 процентов.

Бессчетные летучие вещества, в том числе: они определяют его увлекательный запах и составляют 8-10 процентов его веса.

Прополис содержит большое количество минералов, таких как железо, цинк, медь, марганец, фосфор, кобальт, кремний, магний и селен.

От чего помогает прополис? Лечебные свойства

Прополис оказывает антиоксидантное действие. Флавоноиды, фенольные соединения и витамины С и Е, содержащиеся в пчелином клее, являются сильными антиоксидантами, очень полезными в борьбе с вредным воздействием свободных радикалов на организм.

Соединения с антиоксидантными свойствами нейтрализуют избыток вредных свободных радикалов. Это защищает от общего воспаления организма, что способствует, среди прочего: атеросклероз, аутоиммунные и раковые заболевания и диабет. Кроме того, полифенолы, ароматические эфиры и терпены играют немаловажную роль в защите организма от рака.

Так выглядит пчелиный прополис (Скриншот)

Прополис обладает широким противомикробным действием против:

бактерий: стафилококки, стрептококки, туберкулезные палочки, бледные спирохеты (вызывают сифилис), коринебактерии (вызывают дифтерию),

дрожжевые грибы, ответственные за микозы кожи и слизистых,

дерматофиты (разновидность грибка), вызывающие микозы кожи, волос и ногтей,

вирусы: вирусы гриппа, пневмонии, менингита и герпеса (ВПГ).

Как принимать пчелиный прополис? Дозировка капель

Прополисовые капли употребляют по 1/2 чайной ложки (20-25 капель) трижды в день в качестве вспомогательного средства при простуде, гриппе, заболеваниях желудка и печени. Препарат необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды - примерно 1/4 стакана.

Полоскание горла прополисом (примерно 50 капель на стакан воды) отлично помогает при ангинах, воспалениях слизистой полости рта и молочнице.

Прополисные капли используют для внутреннего и наружного внедрения, при ранах и гнойных дерматитах. Прополисовая мазь- препарат, предназначенный для лечения поражений кожи с очень высокой эффективностью. Следует помнить, что прополис - это не лекарство, а диетическая добавка и не может заменить правильного лечения при данном заболевании.