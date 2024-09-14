RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Естественный антибиотик и молодость. Этот популярный овощ нужно есть каждый день

Фото: Чем полезна редиска (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Редис - один из самых популярных овощей на украинском столе. Сейчас этот овощ доступен почти круглый год.

Что будет, если есть редьку каждый день, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о редиске?

 

Редьку выращивают во многих регионах мира. В Украине встречается преимущественно как культивируемое растение, но иногда произрастает в диком виде. В культивировании много сортов. Также сортами редьки есть черная редька и японская редька. Редька одно- или двухлетнее растение. Сезон украинской редис продолжается с весны до осени.

 

Это медоносное растение и хороший источник пыльцы для пчел. Редька низкокалорийна, но содержит много витаминов и минералов, необходимых организму. 1 кусок содержит всего 3 килокалорий. Следует знать, что кроме корня можно также есть листья и ростки редьки.

Чем полезна редис?

Богатая клетчаткой

Пищевые волокна, содержащиеся в редиске, улучшают работу кишечника, защищая таким образом от запоров. Это также увеличивает чувство сытости после еды, что очень помогает контролировать вес.

Витамины группы В

Редис содержит витамины: В3, В6 и В12. Они влияют на уровень нашей энергии, обмен веществ, эффективность мышления, а также состояние волос, кожи и ногтей.

Витамин А

Редис является ценным источником витамина А. Этот витамин усиливает защитное действие от свободных радикалов, повреждающих клетки организма и ускоряющих процесс старения. Так что дарит молодость!

Полезные минералы

Редис содержит много кальция, железа, цинка, калия, фосфора и магния. Железо оказывает влияние на правильное функционирование иммунной системы, защищая нас от инфекций. Калий помогает избавиться от избытка воды из организма и защищает от образования камней в почках и деминерализации костей. Фосфор в свою очередь поддерживает правильную структуру наших зубов и участвует в восстановлении поврежденных тканей.

Магний стабилизирует функции нервной системы. Цинк укрепляет наши волосы и ногти, ускоряет заживление ран и эффективно успокаивает любые раздражения кожи.

Природный антибиотик

Редис содержит много соединений, обладающих бактерицидными и фунгицидными свойствами. Это делает их естественными антибиотиками.

Кстати, ростки редьки содержат вдвое больше витамина С, чем корнеплоды. Повышает иммунитет организма и является отличным средством от простуды. В листьях редьки также высоко содержание витамина С. Они также богаты фосфором, железом и кальцием.

 

Кому нельзя есть редис?

Из-за высокого содержания (особенно в черной редьке) горчичных масел, гликозидов и органических кислот ее нельзя употреблять людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатитом, желудочно-кишечным трактом, тяжелыми заболеваниями сердца и почек. Педиатры не советуют включать редис в рацион детей до трех лет.

 

Также вам будет интересно прочитать, какой цвет желтка самый полезный.

Напомним, мы писали, какой популярный сыр - очень полезен для организма.

В материале использованы данные с сайтов - Nutrients, Good Food, Nature.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье