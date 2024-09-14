Естественный антибиотик и молодость. Этот популярный овощ нужно есть каждый день

Редис - один из самых популярных овощей на украинском столе. Сейчас этот овощ доступен почти круглый год.

Что будет, если есть редьку каждый день, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о редиске?

Редьку выращивают во многих регионах мира. В Украине встречается преимущественно как культивируемое растение, но иногда произрастает в диком виде. В культивировании много сортов. Также сортами редьки есть черная редька и японская редька. Редька одно- или двухлетнее растение. Сезон украинской редис продолжается с весны до осени.

Это медоносное растение и хороший источник пыльцы для пчел. Редька низкокалорийна, но содержит много витаминов и минералов, необходимых организму. 1 кусок содержит всего 3 килокалорий. Следует знать, что кроме корня можно также есть листья и ростки редьки.

Чем полезна редис?

Богатая клетчаткой

Пищевые волокна, содержащиеся в редиске, улучшают работу кишечника, защищая таким образом от запоров. Это также увеличивает чувство сытости после еды, что очень помогает контролировать вес.

Витамины группы В

Редис содержит витамины: В3, В6 и В12. Они влияют на уровень нашей энергии, обмен веществ, эффективность мышления, а также состояние волос, кожи и ногтей.

Витамин А

Редис является ценным источником витамина А. Этот витамин усиливает защитное действие от свободных радикалов, повреждающих клетки организма и ускоряющих процесс старения. Так что дарит молодость!

Полезные минералы

Редис содержит много кальция, железа, цинка, калия, фосфора и магния. Железо оказывает влияние на правильное функционирование иммунной системы, защищая нас от инфекций. Калий помогает избавиться от избытка воды из организма и защищает от образования камней в почках и деминерализации костей. Фосфор в свою очередь поддерживает правильную структуру наших зубов и участвует в восстановлении поврежденных тканей.

Магний стабилизирует функции нервной системы. Цинк укрепляет наши волосы и ногти, ускоряет заживление ран и эффективно успокаивает любые раздражения кожи.

Природный антибиотик

Редис содержит много соединений, обладающих бактерицидными и фунгицидными свойствами. Это делает их естественными антибиотиками.

Кстати, ростки редьки содержат вдвое больше витамина С, чем корнеплоды. Повышает иммунитет организма и является отличным средством от простуды. В листьях редьки также высоко содержание витамина С. Они также богаты фосфором, железом и кальцием.

Кому нельзя есть редис?

Из-за высокого содержания (особенно в черной редьке) горчичных масел, гликозидов и органических кислот ее нельзя употреблять людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатитом, желудочно-кишечным трактом, тяжелыми заболеваниями сердца и почек. Педиатры не советуют включать редис в рацион детей до трех лет.