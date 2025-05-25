Природное лекарство от холестерина: названы суперсемена, которые нужно часто есть

Влияние семян чиа на рацион питания

Семена чиа являются впечатляющим источником пищевых волокон, растительного белка, антиоксидантов, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов. Они также имеют естественное низкое содержание насыщенных жиров и их легко включать в блюда и перекусы.

Вот некоторые причины, почему добавление семян чиа в рацион может быть полезным, если у вас высокий уровень холестерина.

Обеспечивает достаточное количество клетчатки

Семена чиа богаты клетчаткой: порция из 2 ст.л содержит 10 г клетчатки, включая 1,5 г растворимой. Доказано, что растворимая клетчатка помогает снизить уровень холестерина, связываясь с ним в тонком кишечнике и выводя его из организма.

Когда семена чиа смешивают с водой, растворимая клетчатка образует гель, который называется слизью, что может помочь вывести холестерин из организма через пищеварительный тракт.

Диетолог Кристи Дель Коро сказала, что потребление не менее 5-10 граммов растворимой клетчатки в день может снизить уровень холестерина ЛПНП.

Содержат растительные омега-3 жирные кислоты

Еще одним впечатляющим преимуществом семян чиа является их высокая концентрация альфа-линоленовой кислоты (АЛК) - незаменимой жирной кислоты с противовоспалительным действием.

Они также богаты растительными омега-3 жирами, которые положительно влияют на здоровье сердца.

Исследования показывают, что АЛК может помочь снизить общий уровень холестерина и ЛПНП.

Универсальные и экономичные

Семена чиа легко включить в здоровый рацион, и они относительно недорогие, хотя цена зависит от производителя. Но они, как правило, экономически выгодны, поскольку вы, вероятно, будете использовать только одну-две столовые ложки за раз.

Как включить семена чиа в рацион

Чиа можно добавлять практически в любое блюдо - от сливочной овсянки, заваренной на ночь и до салатов.

Добавьте семена чиа в смузи, смешайте с йогуртом, замочите на ночь в соевом молоке, чтобы приготовить пудинг из чиа, или используйте их в граноле. В форме порошка можно использовать в выпечке.

В неизмельченном виде семена чиа могут храниться до 5 лет в прохладном, сухом месте.

Кому нельзя есть чиа

Это полезный продукт, однако употреблять его следует с осторожностью, особенно в некоторых случаях. Вот кому не рекомендуется есть семена чиа: