Прекратите издеваться над детьми! Почему дышать над картошкой, ставить спиртовые компрессы и полоскать горло фурацилином опасно

Кастрюли с горячим картофелем

Наши родители и бабушки применяли этот способ лечения при кашле, в основном сухом или лающем. Но такая процедура не особо эффективна и не входит ни в один протокол лечения

"Дышать над картофелем не входит ни в один цивилизованный протокол лечения. Так как этот метод возник от нехватки лекарств и знаний", - отмечает отоларинголог Александр Семенюк.

Он добавил, что при таком виде кашля нужен совсем другой способ лечения - медикаментозный. А картофель не поможет, он еще и опасен.

"Гавкающий сухой кашель (он же - ненастоящий круп, он же - острый стенозный ларинготрахеит) - это острое состояние, которое требует медикаментозного вмешательства и может привести может даже привести к одышке и смерти. И "золотой стандарт" тут - кортикостероидные ингаляционно и/или системно. А в картошке, как известно, кортикостероидов нет", - пояснил врач.

Он отметил, что есть рекомендация в начале такого заболевания вдыхать влажный теплый воздух (например, водяной пар в ванной). Но это только временный способ, чтобы успокоить ребенка и дождаться приема гормона.

"К тому же дышать над картофелем может быть опасным, в частности - вызвать ожоги лица и дыхательных путей", - подчеркнул Семенюк.

Он рекомендует не придумывать лишние хлопоты, пить достаточно жидкости, употреблять проверенные обезболивающие и вовремя обращаться к врачу, если есть такая потребность.

Фурацилин

Эта гадкая штука действительно имеет антисептическое свойство и это антибиотик. Им полоскали горло, мыли глаза при конъюнктивите, и даже раны обрабатывали. Но было ли это эффективным? Конечно же нет.

"В европейские или американские протоколы лечения острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей фурацилин не включен. Мы же доверяем джавелинам, NLAW, хаймарсам, то почему бы не доверять и в этом вопросе? Если болит горло, то это либо вирусная инфекция, которой никакой антибиотик не нужен, или бактериальная, которая нуждается в системном лечении", - отмечает специалист.

Обычно таким способом пытаются лечить налет на миндаликах, но этот налет является проявлением общего заболевания, которое при других симптомах нуждается в лечении. И налет бывает и при других заболеваниях - инфекционный мононуклеоз, грибки.

А вот стрептококковый тонзиллит может быть и без налетов, но нуждается в диагностике и лечении системным антибиотиком (его нужно пить внутрь, а не полоскать им горло).

Фурацилин не решает никаких проблем - он не снимает боль, воспаление, отеки, не освежает дыхание. Он неприятный на вкус и плохо растворяется в воде.

Компрессы из водки

Как объясняет отоларинголог, в советском союзе не было многих вещей: свободы слова, валюты и многих лекарств. Считалось, что спиртовые компрессы могут усилить кровообращение, уменьшить воспаление на разных частях тела и снять боль в ухе.

"Поэтому до сих пор назначается целая схема накладывания спиртового (а при отсутствии спирта - водочного) компресса на/за ухо", - говорит врач.

Но отиты бывают разные, и в некоторых случаях спирт может только усилить боль. А при среднем отите воспаление происходит в барабанной перепонке или среднем ухе. Никакие нагревания снаружи или ушной раковины - не эффективны. По той же причины не работают и прогревания "синей лампой".

Такие компрессы могут вызвать у ребенка ожог кожи, ушной раковины и внешнего слухового хода, что только добавит боли и страданий. Кроме того, кожа - полноценный орган, который может всасывать вещества и такой компресс даже может вызвать алкогольное опьянение.