Прекратите тратить деньги! Названы лекарства "от простуды", которые не работают

Почему иммунитет нельзя улучшить таблетками?

Все знают слово "иммунитет" и понимают его как "защиту", если в общем и максимально простом понимании – то так оно и есть. Однако простота это совсем не об иммунной системе человека.

На самом деле, иммунология – это одна из наиболее сложных дисциплин.

"Поэтому, если врач вам советует просто так, для профилактики, пропить таблеток для повышения иммунитета, на упаковке которых есть слово - иммуномодулятор, то я бы очень задумалась..." – советует медик.

Во-первых, иммунитет это очень сложная система, и любое вмешательство в нее может привести к неожиданным последствиям.

Во-вторых, часто препараты, позиционирующие себя как иммуномодуляторы – не изучены и не имеют данных по их эффективности и безопасности, которые были бы продемонстрированы в независимых слепых рандомизированных исследованиях.

Почему нам все равно продают "иммуномодуляторы"?

Потому что это все – деньги. Если эти препараты принимать, в лучшем случае, ничего вообще не будет.

Что с побочными эффектами? Если открыть любую инструкцию, вы увидите, что в разделе побочные эффекты нет никакой информации. Просто потому, что никто их не исследовал.