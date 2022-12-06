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Прекратите тратить деньги! Названы лекарства "от простуды", которые не работают

Фото: Какое лекарство от простуды не работает (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В сезон разгула вирусных инфекций, в том числе гриппа и коронавируса, многие стремятся защитить свой организм. Однако "волшебной пилюли", как бы ни хотелось, не существует. Тем не менее в аптеках продается очень много препаратов под названием "иммуномодуляторы".

По словам врача Виктории Кучеренко, эти лекарства не работают!

Почему иммунитет нельзя улучшить таблетками?

Все знают слово "иммунитет" и понимают его как "защиту", если в общем и максимально простом понимании – то так оно и есть. Однако простота это совсем не об иммунной системе человека.

На самом деле, иммунология – это одна из наиболее сложных дисциплин.

"Поэтому, если врач вам советует просто так, для профилактики, пропить таблеток для повышения иммунитета, на упаковке которых есть слово - иммуномодулятор, то я бы очень задумалась..." – советует медик.

Во-первых, иммунитет это очень сложная система, и любое вмешательство в нее может привести к неожиданным последствиям.

Во-вторых, часто препараты, позиционирующие себя как иммуномодуляторы – не изучены и не имеют данных по их эффективности и безопасности, которые были бы продемонстрированы в независимых слепых рандомизированных исследованиях.

Почему нам все равно продают "иммуномодуляторы"?

Потому что это все – деньги. Если эти препараты принимать, в лучшем случае, ничего вообще не будет.

Что с побочными эффектами? Если открыть любую инструкцию, вы увидите, что в разделе побочные эффекты нет никакой информации. Просто потому, что никто их не исследовал.

Раньше мы писали о лекарствах от давления, которые никогда не работают.

Также сообщалось о фуфломицинах от простуды, ОРВИ и гриппа.

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