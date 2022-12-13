Прекратите вредить себе! При каких симптомах запрещено делать ингаляции

Сезон ОРВИ и простуд в разгаре, поэтому мы правдами и неправдами стараемся быстрее поправиться, когда болезнь нас нашла. В ход часто идут ингаляции с помощью специальных устройств – ингаляторов. Но использовать их нужно с умом.
Об этом в Instagram рассказала врач Екатерина Харчук.
Зачем нам нужен кашель
Врач напомнила, что кашель является защитным рефлексом организма, который пытается наконец-то выкашлять и освободиться от слизи. И кашлять действительно надо, а вот подавлять его – нет.
Но в некоторых случаях ингаляции вам действительно помогают.