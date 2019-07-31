Прийняв страшну смерть: спливли подробиці вбивства українця в ПАР

Колаж (РБК-Україна)

Стали відомі страшні подробиці вбивства Івана Іванова в Кейптауні

43-річного українця Івана Іванова вбили в Кейптауні в ПАР, коли він знаходився в горах. Зарізали чоловіка через вміст його рюкзака. Зараз стали відомі страшні подробиці події. Зазначимо, що у Івана в Україні залишилася дружина і троє дітей.

На українця напали троє місцевих бандитів у національному парку Столова гора. Це місце відноситься до найбільш відомих туристичних маршрутів. Івана штрикнули ножем в груди серед білого дня, повідомляє "Страна".

"Це було пограбування, зазіхнули на рюкзак туриста, який він не захотів віддати, спробував боротися, і тоді його двічі штрикнули ножем у груди. Наш співвітчизник стік кров'ю. Що дивно, напад стався в досить людному місці неподалік від паркування серед білого дня. Це безпечний маршрут, який часто відвідують туристи, тут виходять гарні фото. Але, звичайно, в країні високий рівень злочинності, потрібно бути обачним", - повідомив посол України в ПАР Тарас Кузьмич.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка, ерез те, що з ним був рюкзак Іванова і він був весь у крові. У ПАР практично ніколи не нападали на українців і ця справа набула суспільного резонансу. Правоохоронні органи дуже серйозно взялися за розслідування цієї справи.

"На моїй пам'яті це перший випадок. Нещодавно так само атакували посла Бельгії в Преторії, коли він вийшов з машини сфотографувати захід сонця, але він відразу ж віддав все, що при ньому було, і його не чіпали. Так що краще в таких випадках не чинити опір грабіжникам, життя дорожче", - повідомив Кузьмич.

Фото: Поліція вийшла на слід вбивці (Community crime prevention)

Також зазначається, що Іван дуже багато подорожував, а також колекціонував ножі. Іванов, за словами посла, працював в аграрному секторі, в ПАР приїхав у бізнесових справах і залишився ще на два дні подивитися околиці. Його дружина Тіна, сини Гліб і Макар і дочка Таїсія зараз знаходяться у її батьків у Литві, куди вони приїхали зі Швейцарії, де останнім часом жив і працював Іванов.

"Ваня багато подорожував, в ПАР йому сподобалося. Він колекціонував ножі і від них же і прийняв таку жахливу смерть", - розповіла родичка загиблого.

Фото: Іван Іванов з сім'єю (Community crime prevention)

Українська діаспора в ПАР відзначає, що в країні панує беззаконня.

"Цій країні не вистачає поліції і посилення законів про злочини. Зловили вбивцю з речами жертви, але що толку, якщо за 1000 рандів його випустять на волю! Беззаконня в країні. Краса цієї країни нікого не залишає байдужим, але якщо твоє життя в небезпеці... Не знаю як інші, але в останні місяці мені зовсім стало некомфортно", - розповіла живе в провінції Західний Кейптаун гід Ірина Мартенс.

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