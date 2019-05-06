Примусові молитви: мережу шокували методи виховання у ліцеї Львова

Учні львівського ліцею змушені терпіти щотижневі примусові молитви
Учні львівського ліцею "Оріана", розташованого за адресою вулиця Чукаріна, 3, щопонеділка вранці змушені і в дощ і в холод вишиковуватися на вулиці на лінійку і молебен. Батьки обурені такими заходами і регулярно скаржаться на директора освітнього закладу. Про це написала Олена Пономарева в Facebook-групі "Батьківська рада Львівщини".
На такі примусові молебені щопонеділка дітей змушує виходити директор ліцею Сватко Юрій Іванович. Олена Пономарева пише, що вона та інші батьки неодноразово скаржилися в Управління освіти Львівської міської ради, але там не реагують на звернення.
У Львові учнів ліцею змушують молитися на вулиці (фото: facebook.com)
Авторка публікації закликає звертатися до чиновників Львіської міської ради, а також до мера міста Андрія Садового.
До того ж тих дітей, які не встигли на молебен до подвір'я освітнього закладу, просто не пускають до приміщення ліцею. На час лінійки двері закладу зачиняють.
У Львові учнів ліцею змушують молитися на вулиці (фото: facebook.com)
Користувачі мережі шоковані подобним мракобіссям у сучасному суспільстві. Вони залишають безліч коментарів під публікацією.
У Львові учнів ліцею змушують молитися на вулиці (скрін: facebook.com)
Користувачі обурюються подібним примусом до релігії, що зазвичай має зворотній ефект - діти після такого "християнського виховання" навряд чи захочуть відвідувати храми, ставши дорослими.
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