Примусові молитви: мережу шокували методи виховання у ліцеї Львова

Учні львівського ліцею "Оріана", розташованого за адресою вулиця Чукаріна, 3, щопонеділка вранці змушені і в дощ і в холод вишиковуватися на вулиці на лінійку і молебен. Батьки обурені такими заходами і регулярно скаржаться на директора освітнього закладу. Про це написала Олена Пономарева‎ в Facebook-групі "Батьківська рада Львівщини".

На такі примусові молебені щопонеділка дітей змушує виходити директор ліцею Сватко Юрій Іванович. Олена Пономарева пише, що вона та інші батьки неодноразово скаржилися в Управління освіти Львівської міської ради, але там не реагують на звернення.

У Львові учнів ліцею змушують молитися на вулиці (фото: facebook.com)

Авторка публікації закликає звертатися до чиновників Львіської міської ради, а також до мера міста Андрія Садового.

До того ж тих дітей, які не встигли на молебен до подвір'я освітнього закладу, просто не пускають до приміщення ліцею. На час лінійки двері закладу зачиняють.

У Львові учнів ліцею змушують молитися на вулиці (фото: facebook.com)

Користувачі мережі шоковані подобним мракобіссям у сучасному суспільстві. Вони залишають безліч коментарів під публікацією.

"Лінійка - це пережиток минулого. А лінійка щотижня - це маразм";

"Молебень в школі? Лінійка в будь-яку погоду, в найкращих традиціях радянщини?"

" Дисципліна дисципліною, але в таку погоду не пустити дітей у приміщення - це не з розряду виховного моменту, а з розряду ідіотизму дорослих";

"В даному випадку не розумію батьків... Зайти до директора, провести виховну хвилинку всім юрбою не пробували?"

"А намаз, месу і збори Свідків Єговів не хочуть у школі щоранку робити?"

У Львові учнів ліцею змушують молитися на вулиці (скрін: facebook.com)

Користувачі обурюються подібним примусом до релігії, що зазвичай має зворотній ефект - діти після такого "християнського виховання" навряд чи захочуть відвідувати храми, ставши дорослими.

"Суто прикладний момент: хто нестиме відповідальність, якщо, не приведи Боже, за ці 5 хвилин з дитиною щось станеться? Ще батьки, бо дитина не зайшла в заклад? Чи вже вчителі, які не пустили дитину в заклад?"

"А потім дивуємось, чому багато дітей тікають від церкви. Бо примусаловка ще нічого доброго ні для кого не зробила. Учнів треба зацікавлювати, а не примушувати. Дивна позиція дирекції, а ще більше дивна позиція батьків. Всім погано, але ніхто не скаржиться";

"Питання: що страшніше - спізнитись чи не помолитись?"

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