Принципове питання: Комаровський про вплив хрещення на здоров'я дитини

Доктор Комаровський висловив свою думку на тему, чи варто хрестити дитину. І чи впливає ритуал на здоров'я дитини. Про це іменитий педіатр розповів на своєму персональному сайті.

До Євгена Комаровського звернувся батько дитини, який є переконаним атеїстом, заперечує будь-яку релігію і завжди намагається підходити до будь-якого питання з точки зору здорового глузду і науки. Але дружина наполягає на тому, щоб похрестити дитину.

Чоловік звернувся до педіатра, як до людини науки, з проханням висловитися на цю тему, і розповісти, чи додасть релігійний ритуал "плюсик до здоров'я дитини".

"Насправді, більшість людей на землі є атеїстами щодо всіх релігій, крім якоїсь однієї. Тобто все інше неправильне, наше - правильне. Ця впевненість у правоті передається нам з нашими батьками, і ми сприймаємо це як щось однозначне. Тому говорити про переваги чи недоліки якоїсь релігії - це не наше. Наше - зробити так, щоб дитині не стало гірше", - каже Комаровський.

Комаровський розповів, чи потрібно хрестити дитину (фото: pixabay.com)

При цьому Комаровський стверджує, що в процесі хрещення з дитиною нічого не трапиться. Але батько сімейства, поставивши питання руба, відстоюючи власні переконання, поставив на карту добробут сім'ї і порозуміння з дружиною.

На думку Комаровського, в цій ситуації немає правих і не правих. А шансів того, що релігійна процедура зробить дитину здоровішою, небагато.

"Мами, тата, бабусі, дідусі і ваш улюблений педіатр можуть зробити для здоров'я набагато більше, ніж всі служителі культу разом узяті", - стверджує педіатр.

Комаровський каже, що від процедури хрещення нікому не стане гірше. Єдиний випадок, який згадав педіатр, коли вся сім'я захворіла на дифтерію після контакту у церкві з хворою дитиною.

Педіатр порадив батькові малюка поступитися, адже це не те питання, в якому принципи повинні бути важливіше благополуччя сім'ї. А принциповість потрібно проявляти, коли хтось включає поряд з дитиною обігрівач, парить ноги окропом, біжить в аптеку за черговими фуфломіцинами.

У даній ситуації більш важливим буде зберегти у сім'ї любов, щоб у дитини були мама і тато, які люблять один одного.

Комаровський розповів, чи потрібно хрестити дитину (відео: YouTube/Доктор Комаровський)