В принципі поза зоною ризику: Комаровський зробив заяву про коронавірус

Коронавірус в Україні підтверджено вже у 145 пацієнтів, і стрімке поширення хвороби викликає у громадян все більше запитань щодо профілактики та ефективних способів захисту - особливо для найменших і для людей з групи ризику.

Нагадаємо, що днями під Києвом одна з інфікованих українок народила здорового хлопчика, і стан мами лікарі розцінюють як задовільний. Доктор Євген Комаровський, коментуючи стурбованість усіх молодих батьків через ситуацію з COVID-19, закликав не панікувати і пояснив чому.

Відомий педіатр просить ігнорувати неперевірені повідомлення на просторах інтернету про те, що коронавірус небезпечний для грудних діток, яким ще немає року, зважаючи ще не розвинені легені.

"Груднички, новонароджені дітки в принципі не мішень для коронавіруса. Дуже багато вірусів якраз і не викликають важких хвороб у дітей з тієї причини, що у них не розвинені органи", - наголосив лікар вищої категорії.

Справа в тому, що вірус повинен потрапити всередину людської клітини і змусити цю клітку працювати на себе - відтворювати сам вірус, вказав Комаровський.

"Так ось, виявляється, що якщо клітина не зріла, вона не може адекватно на вірус відреагувати і не може відтворити багато нових вірусів. Саме тому у дітей дитячі інфекційні хвороби протікають набагато легше, ніж у дорослих. І для коронавіруса це правило працює однозначно. Тобто груднички, новонароджені в принципі поза зоною ризику", - резюмував він.

Що стосується вагітних і як жінки в положенні переносять вірус, якщо більшість препаратів у такому стані можуть завдати шкоди дитині, доктор також заспокоїв українців і порадив поменше хвилюватися.

"Як правило люди, які є вагітними - молодші, ніж група ризику, яким 60+. Тобто ваш вік - це ваш величезний плюс", - пояснив Комаровський.

У той же час він попередив і про "інший бік медалі".

"Найголовніший мінус полягає в тому, що на пізніх термінах вагітності величезна матка підтискає легкі і не дозволяє їм розправлятися. Звідси більше ризику ускладнень. Але саме тому для вагітної дуже важливий повітрообмін, правильні параметри повітря, щоб не було дефіциту рідини, дотримуватися головних правил допомоги при ГРВІ. Ось це дуже важливо!" - наголосив педіатр і додав, що немає серйозних даних про те, що дитина - плід - уражається коронавірусом.

"На сьогодні в принципі можна констатувати, що вагітна звичайно повинна берегтися, але ніякого специфічного, "приговорного" ризику немає. Ось це точно не повинно бути приводом для ваших емоцій і хвилювань", - запевнив лікар.

Відео: Комаровський розповів про коронавірус і чи є небезпека для грудних дітей і вагітних

Зазначимо, що раніше Уляна Супрун розповіла, що зараз вплив COVID-19 на вагітних ще не вивчений до кінця, але жінки в положенні знаходяться в групі ризику. Також колишня керівниця МОЗ України нагадала, що вагітні повинні дотримуватися особливих санітарних правил.