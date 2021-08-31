Принцеса Діана похована на острові і без хреста: що відомо про її могилу

Церемонія похорону була приватною, на якій були присутні тільки найближчі люди. В руки принцесі Діані вклали чотки, подаровані матір'ю Терезою, а її саму одягли в сукню, яку вона купила, але так і не встигла надіти.

Спочатку Діану хотіли поховати поруч з предками - при місцевій каплиці в селі Грейт-Бригтон. Церква святої Марії була побудована на початку XIII століття, але Спенсерів там почали ховати тільки в XVI столітті. Зараз на кладовищі знаходяться могили 20 поколінь цього роду, в тому числі й батька принцеси Діани, який помер в 1992 році.

Місце поховання принцеси Діани вибрав її брат

Місце для поховання вибрав Чарльз Спенсер-брат принцеси Діани. Він вирішив, що ховати сестру в родовій гробниці – не найкраща ідея, оскільки безліч людей буде постійно приходити до її могили, а забезпечити недоторканність цього місця сім'я не зможе.

Тому принцесу поховали на маленькому острові посеред Овального озера в маєтку Спенсерів Елторп. Спенсери володіють цим маєтком понад 500 років, зараз воно належить брату Діани - Чарльзу Спенсеру.

А Овальне озеро було створено штучно в 1868 році, а в цьому маєтку Діана провела свої дитячі та юнацькі роки. У більш зрілому віці принцеса Діана неодноразово ховалася в Елторпі від пильної уваги ЗМІ.

Овальний острів в Елторпі

Елторп більшу частину року закритий від туристів

Зараз доступ в Елторп відкритий всього два місяці в році - з 1 липня по 31 серпня, але до острова заборонено наближатися всім, крім членів сім'ї Діани. Як зазначив Чарльз Спенсер, озеро надійно захищає могилу Діани від божевільного натовпу. Потрапити на острів можна тільки на човні. На острові стоїть невеликий монумент, але він вкопаний в землю не на тому місці, де похована принцеса Діана.

Після похорону в Елторпі було вирішено поставити меморіал, і відкрити будинок для туристів. Було висаджено 36 дубів – це число символізує кількість прожитих років принцеси. На острові було посаджено тисячі рослин, понад 100 кущів троянд і навколо острова – 1000 водних лілій.

Меморіал був побудований навпроти озера. Він виконаний в доісторичному вигляді й до нього є доступ у відвідувачів. Щорічно тут ставлять квіти та записки, можна посидіти на лавочці або почитати цитати принцеси Діани на мармурі.

Місце поховання принцеси Діани

Могилу принцеси Діани намагалися пограбувати

За останні 20 років могилу принцеси Діани намагалися пограбувати вже чотири рази. Невідомо, що намагалися дістати з місця поховання злочинці, але їх спроби успіхом не увінчалися.

Як зазначав раніше Чарльз Спенсер, сини принцеси Діани відвідують могилу матері в Елторпі досить регулярно, а ось принц Уельський не був у маєтку жодного разу, хоча йому посилали запрошення на заходи в дні пам'яті.

Меморіал принцеси Діани в Елторпі

Цікаві факти про могилу принцеси Діани