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У принца Чарльза підтвердили коронавірус: від кого міг заразитися монарх

STYLERКоронавірус    25.03.2020 - 20:20
У принца Чарльза підтвердили коронавірус: від кого міг заразитися монарх
У принца Чарльза підтвердили коронавірус (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус підтвердили у принца Чарльза

Коронавірус в Україні зафіксовано в 113 осіб. При цьому у всьому світі вже налічується понад 441 тисячі заражених. Серед них є, як і звичайні люди, так і політики, зірки, і навіть члени королівської сім'ї.

У Букінгемському палаці підтвердили коронавірусну інфекцію у принца Чарльза. Суспільство почало бити на сполох, адже сину королеви Єлизавети II вже 71 рік, і він перебуває в групі ризику.

На даний момент принц Чарльз знаходиться в самоізоляції разом зі своєю дружиною Каміллою у Шотландії.

Представники монарха заявили, що у принца Чарльза слабкі симптоми захворювання. При цьому він добре себе почуває і працює з дому. Герцогиня Корнуольська також здала аналіз на СOVID-19, який показав, що вона не заразилася.

В Букінгемському палаці думають, що принц Уельський заразився коронавірусом під час відвідування заходу організації WaterAid, яка займається питаннями водопостачання. На цьому заході також був князь Монако Альбер II, у якого нещодавно виявили COVID-19. При цьому він сидів якраз навпроти принца Чарльза.

Нагадаємо, що нещодавно коронавірусом заразилася 22-річна зірка Голлівуду з України Іванна Сахно. Так як стан здоров'я актриси погіршився, то її госпіталізували.

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