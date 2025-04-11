Принц Гарри приехал в Украину: появилось видео, как он встретился с героями войны

"Принц Гарри впервые посетил Украину и провел день с суперами и участниками Игр Непокоренных разных лет. Среди важных встреч - знакомство с британским волонтером Эдди, который после ранения проходит восстановление именно в Украине и одним из самых молодых суперов - 10-летним Романом Алексивым", - сказано в сообщении.

Отметим, что первое знакомство принца Гарри со сборной Игр Непокоренных, среди которых было 8 суперов, состоялось в феврале на соревнованиях Invictus Games в Ванкувере и Уистлере. Тогда герцог Сассекский уделил особое внимание украинской сборной.

На видео можно увидеть, как принц Гарри не только пообщался с героями войны и персоналом, но и посетил операционную, где проводили сложную операцию по восстановлению слуха одному из ветеранов.

"Я хочу напомнить Украине, что мир стоит рядом с ней и Invictus будет партнером Украины и украинской команды Invictus столько, сколько нужно. Имею в ввиду, мы ценим это партнерство", - отметил он.

"Слава Украине! Героям Слава!" - проскандировал он вместе с ветеранами.

Напомним, принц Гарри - член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

С 2018 года женат на американской актрисе Меган Маркл, которая родила ему двоих детей. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США.

Недавно его супруга после длительной паузы вернулась в соцсети под ником "meghan". Она стала чаще публиковать фото с их детьми: сыном Арчи, которому в мае исполнится 6 лет, а также с 3-летней дочерью Лилибет.