Принц Гаррі зганьбився на весь світ через Меган Маркл: всі подробиці (відео)

Принц Гаррі і Меган Маркл, оголосили про те, що мають намір стати фінансово незалежними" і відмовитися від утримання за рахунок британських платників податків, а також, що шукають альтернативні джерела доходів. Нещодавно в британських ЗМІ з'явилася інформація про те, що герцогиня Сассекська стане озвучувати якогось персонажа нового фільму Disney. Пізніше стало відомо, чого коштувало принцу Гаррі нова робота для його дружини.

Ще перед виїздом на відпочинок в Канаду Меган підписала контракт з компанією Disney і буде озвучувати якогось персонажа нового фільму — в обмін на благодійне пожертвування, яке кінокомпанія зробила у фонд захисту слонів в Африці.

Як виявилося, подружжя ще влітку минулого року почало підготовляти ґрунт для цього кроку. Видання Daily Mail опублікувало відео, яке було знято в липні на прем'єрі фільму "Король-лев". На ньому знята розмова принца Гаррі з президентом компанії The Walt Disney Бобом Айгером.

Можна розчути, як принц каже, вказуючи на дружину, яка в цей час розмовляє з американською співачкою Бейонсе: "Ви знаєте, що вона займалася раніше озвученням?". "О, правда?", — відповідає дещо розгублений кіномагнат і кидає погляд на герцогиню. "Ви це знали?", — повторює Гаррі. "Ні, я не знав", — каже Айгер. "Ви виглядаєте здивованим... Вона дійсно зацікавлена", — ніяково продовжує принц зі сміхом. Далі розмова стає нечутною. "Звичайно, ми з задоволенням спробуємо. Відмінна ідея", — каже в кінці Боб.

Меган Маркл буде працювати з Disney після принижень принца Гаррі

Раніше повідомлялося, що герцогиня Сассекська веде переговори про багатомільйонні рекламні угоди з провідними будинками моди — в тому числі французьким брендом Givenchy.

Нагадаємо, що раніше принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що мають намір стати "фінансово незалежними" і відмовитися від утримання за рахунок британських платників податків. Вихід Маркл і принца Гаррі шокував королівську сім'ю.