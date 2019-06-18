Принц Гаррі домагався до зірки серіалу "Друзі": шокуючі подробиці

Онук королеви принц Гаррі ще задовго до знайомства з Меган Маркл був закоханий в зірку Голлівуду. Про це розповів відомий американський письменник Ян Гальперін, повідомляє Mirror.

Уточнюється, що до одруження Гаррі був буквально одержимий популярною зіркою Дженніфер Еністон, яка запам'яталася більшості і прославилася після зйомок в серіалі "Друзі".

Дженніфер Еністон (фото: facebook.com thejenniferanistonpage)

Симпатію принц почав проявляти у 2009 році: тоді Еністон знялася у відвертій фотосесії в краватці і Гаррі вирішив перейти до дій. У той час Еністон не коментувала особисте життя, а принц на той момент зустрічався зі своєю першою любов'ю - Челсі Дейві.

Однак це не заважало Гаррі надсилати улюбленій актрисі смс-повідомлення з зізнаннями. До речі, Еністон не відповідала взаємністю. Вона була старша принца на 16 років і вважала, що велика різниця у віці є вагомою перешкодою для відносин.

Нагадаємо, що принци Вільям і Гаррі об'єдналися після дворічної сварки.

Ми повідомляли, що Меган Маркл, яка після народження Арчі повинна була стати більш поступливою, не виправдала очікування експертів і знову здивувала своєю поведінкою.

А також писали, що Міддлтон запідозрили в лицемірстві та припустили, що вона давно заздрить Маркл за вміння триматися на публіці.