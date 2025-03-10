Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года от редкой болезни: известны его последние слова

Принц Люксембурга Фредерик ушел из жизни в возрасте 22 лет из-за врожденного редкого заболевания. В последние дни он был очень слабым, но успел попрощаться со всей семьей.

Что известно о принце Люксембурга и от какой болезни он умер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PLOG .

В возрасте 22 лет оборвалась жизнь младшего сына принца Роберта Люксембургского и принцессы Жюли Нассауской - принца Фредерика. С детства принц Фредерик болел редким генетическим заболеванием - митохондриальной дисфункцией, связанной с мутациями гена POLG.

Принц Фредерик родился 18 марта 2002 года в Экс-ан-Провансе. Детство прошло в Лондоне, Женеве и Монтре.

Редкую болезнь ему диагностировали только в возрасте 14 лет, хотя это заболевание - врожденное. Диагноз POLG вызывает широкий спектр симптомов, а это значительно усложняет диагностику. И лечения от него нет.

Митохондриальная дисфункция - это группа генетических заболеваний, которые приводят к дефициту энергии в клетках. Болезнь может поразить почти все внутренние органы человека: мозг, нервы, мышцы, почки, сердце, печень, глаза, поджелудочную.

"Как в случае с 300 миллионами людей, таких как Фредерик, во всем мире, эти заболевания обычно трудно распознать даже врачам, и семьи пациентов могут никогда не знать, что есть такая болезнь, поскольку ее могут обнаружить только на поздней стадии прогрессирования. Это можно сравнить с неисправной батареей, которые никогда полностью не заряжается, постоянно разряжается и в конце концов теряет заряд", - рассказал отец Фредерика, принц Роберт. Принц Люксембурга Фредерик (фото: facebook.com_profile)

Фредерик посвятил свою жизнь распространению осведомленности о редком заболевании. Он основал фонд POLG, участвовал в медицинских испытаниях с целью поиска методов лечения.

28 февраля принц Фредерик собрал всю семью, чтобы со всеми лично попрощаться - братом Александром, сестрой Шарлоттой, троюродными братьями Чарли, Луи и Доналл, шурином Мансуром, тетей Шарлоттой и дядей Марком. И конечно же - с родителями.

"Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди. В последние дни он почти потерял способность говорить, но он успел задать последний вопрос. Это было: "Папа, ты гордишься мной?" Ему нужно было подтверждение того, что он сделал все, что мог, за свою короткую и прекрасную жизнь, и что он наконец может двигаться дальше", - рассказал принц Роберт.

Состояние принца Фредерика ухудшилось из-за перенесенной инфекции, которая лишила его возможности двигаться и дала осложнения - пневмонию. Принц Люксембурга Фредерик умер в возрасте 22 лет (фото: PLOG)

Умер принц 1 марта в Париже, в окружении своей любящей семьи. Семья сообщила о смерти принца только через 9 дней.

"Фредерик знает, что он мой супергерой, как и для всей нашей семьи, и для очень многих хороших друзей, а теперь в значительной степени благодаря его фонду POLG для многих людей во всем мире. Частью его суперспособности была способность вдохновлять и подавать пример. Фредерик родился с особой способностью к позитиву, радости и решимости. Когда он был маленьким, я всегда говорил, что если и есть один наш ребенок, о котором мне никогда не нужно будет волноваться, то это он. У него как никто другой социальные навыки, удивительное чувство юмора, эмоциональный интеллект и сострадание, которые были зашкаливающими, чувство справедливости, честности и порядочности, которые не знают границ", - написал принц Роберт в обращении на сайте фонда PLOG. Принц Люксембурга Фредерик с семьей (фото: From PolG Foundation)

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