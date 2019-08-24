Принт сексуальної незадоволеності: Собчак зганьбилася новим образом

Відома телеведуча Ксенія Собчак, яку раніше висміяли за "голі" груди, знову натрапила на критику користувачів за відсутність смаку. Відповідну публікацію артистка розмістила у соцмережі Instagram.

"Леопард виходить на полювання!" - підписала Собчак знімок, на якому позує в леопардовому купальнику. Образ доповнюють окуляри і капелюх з широкими полями.

Ксенія Собчак (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Користувачі мережі відреагували неоднозначно на новий образ Собчак. більшість намагалися пожартувати над зіркою, проте були й ті, хто став на її захист:

Більше схожа на опудало.

Ненажерлива самка богомола.

Блін, леопард - це ж принт сексуальної незадоволеності.

Без фігури, без обличчя, без комплексів.

Скільки жовчі у людей...

Ксенія Собчак (скріншот: ksenia-sobchak.com)

Нагадаємо, що екс-чоловік Собчак позбувся великої суми грошей. Максим Віторган втратив велику суму грошей на Кіпрі.

До речі, шлюб Собчак розпався через те, що вона закрутила роман із Богомоловим. У свою чергу Віторган зустрічається з молодою актрисою Ніно Нінідзе.

Раніше повідомлялося про те, що Собчак і Віторган возз'єдналися на іспанському курорті. У своєму Instagram-акаунті Віторган опублікував кілька спільних знімків із сином.