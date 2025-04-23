"Унижала и ломала": украинский певец впервые признался, как над ним издевалась любимая женщина

"Я всегда думал, что отношения должны быть взаимными, с уважением и поддержкой, но со временем понял, что это было далеко не так. Она умела играть на моих чувствах, манипулируя моей любовью и желанием помочь. Я пытался быть поддержкой, но вместо этого сам оказался в ловушке", - рассказал Игорь.

Со временем он начал осознавать, что оставаться в такой связи опасно для его психики и самооценки.

"Каждый раз, когда я пытался выразить свои чувства, начиналась агрессия или игнор. Меня обвиняли во всем - даже в том, чего я не делал. Я начал терять уверенность в себе, думал, что со мной что-то не так. Это был замкнутый круг, где ты постоянно доказываешь свою "любовь", а тебя просто ломают", - говорит певец.

Он не скрывает, что путь к выходу был непростым, но необходимым.

"Нужно было набраться смелости, чтобы понять: я не виноват во всех этих проблемах. Я начал понимать, что нельзя оставаться в отношениях, где постоянно чувствуешь себя плохо и невидимым для другого человека. Это не любовь. И только когда я осознал это, я смог сделать первый шаг к изменениям. Я начал работать с психологами - это была очень важная часть моего восстановления. Они помогли мне увидеть ситуацию со стороны, распознать манипуляции и постепенно вернуть себя к жизни", - признается Целып.

Игорь Целып (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

Также Игорь обратился и к другим мужчинам, которые могут оказаться в подобной ситуации.

"У меня есть один совет для парней: не стесняйтесь говорить о своих чувствах. Если вам больно, если вы чувствуете себя униженным или уничтоженным в отношениях - это уже сигнал. Ищите поддержку, не молчите, не закрывайтесь. Вы тоже имеете право на любовь без унижения. И никто не имеет права обесценивать вас - ни женщина, ни мужчина", - подытожил поп-певец.

Кто такой Игорь Целып

Игорь Целып - украинский певец родом из села Старые Петликовцы Тернопольской области. Свою музыкальную карьеру он начал еще в детстве: играл на аккордеоне и фортепиано, а затем получил высшее образование на юридическом факультете Ирпенского университета государственной фискальной службы. Параллельно выступал с творческим коллективом "Сузір'я", с которым объездил почти всю страну.

Игорь Целып (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

За несколько лет до начала полномасштабного вторжения певец переехал в Великобританию, где некоторое время работал вместе с отцом на стройке. После 2022 года активно включился в благотворительную деятельность: выступает на концертах в поддержку Украины в Великобритании и по всей Европе, часто вместе с другими украинскими артистами, такими как Юлик, Наталка Карпа и Панас Буйный.

Игорь также открыл собственный ресторан в Лондоне, где подают блюда украинской кухни. Среди самых известных песен певца - "Колядка", "Моє серце" и вирусный трек "Всі зірки", который получил популярность в TikTok.