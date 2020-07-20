Приблизно як у в'язниці: як годують у лікарнях пацієнтів з COVID-19 (фото)

Як годують у лікарнях пацієнтів з COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

У деяких лікарнях м'ясо взагалі не входить в меню

Ми - те, що ми їмо. Також, їжа є основою одужання, оскільки саме звідти наш організм бере вітаміни та мінерали для зміцнення організму. Раціон повинен бути збалансованим, а їжа - корисною. Правда, в українських лікарнях думають трохи інакше. Як годують у лікарнях пацієнтів з COVID-19 - читайте нижче.

Одна з пацієнток Київської міської клінічної лікарні №4, хто одужав від коронавіруса, розповіла з чого складалося її меню.

"Я лікувалась від коронавірусу в Київській міській клінічній лікарні №4 приблизно два тижні. На сніданок приносили кашу, яйце, шматок хліба. Каша бувала зовсім без смаку, я справді не могла розібрати яка. Більше схожа на борошно з водою... Одного дня на обід дали макарони з картоплею. Про яке збалансоване харчування може йтися? Моя сім’я була на карантині, привезти щось свіже й корисне нема кому. Лише за кілька діб знайшли спосіб передати мені поїсти. Поскладала у холодильник. За кілька днів на місці, де він стояв, приладнали умивальник для лікарів. А холодильник просто вимкнули", - розповідає 30-річна Вікторія в інтерв'ю "Експрес".

У Вінницькій міській клінічній лікарні №1 меню також в основному складалося з каш, але були й супи.

"Здебільшого в меню були супи з макаронами або гречкою, а також каші. Я міг їсти тільки рідке зі супів. Шматок м’яса був для мене мрією. За два тижні раз подали котлету і шматок курятини. Зі салатів - буряк тертий. Більше овочів не давали, як і фруктів. Навіть хліб був уже не дуже свіжий. Їжу спочатку подавали у звичайному лікарняному посуді, а коли отримав результати з COVID-19 - в одноразовому. Залишали у невеличкій кімнаті перед палатою", - розповідає Ростислав, який лікувався в інфекційному відділенні Вінницької міської клінічної лікарні №1.

Як годують у лікарнях пацієнтів з COVID-19 (фото: "Експрес")

Найбільш довгоочікуваним днем протягом тижня для Ростислава був понеділок – саме тоді з місцевого суші-бару привозили борщ і різні гарніри з м'ясом для медперсоналу та пацієнтів.

В Рівному ситуація ще гірша – м'ясо хворим не дають взагалі.

"На початку квітня меню в інфекційному відділенні Рівному було більш менш, давали навіть курятину. Зараз же - ячмінна каша, зварена на воді без масла, нічим не присмачена. Супи з картоплі й моркви, хліб. Таку їжу дають і пацієнтам, і медикам. Немає ні м'яса, ні фруктів, ні овочів ... ", - каже Ольга, жителька Рівного.

Для справедливості зазначимо, що така критична ситуація - не скрізь.

"Я лікувався в обласній інфекційній лікарні. Там годували супами, кашами, були котлети, риба, буряк, капуста ... Давали печиво, яблука. Але спосіб доставки їжі не продумали. Залишали страви на візку посеред коридору. Пацієнти виходили з палати й брали тарілки. Зовсім уникнути контактів з іншими було неможливо", - розповідає Андрій, житель Львівської області.

Засновниця громадської спілки "Академія харчування пацієнтів" Тетяна Коваль прокоментувала ситуацію з харчуванням у лікарнях України.

"Стан з харчуванням у більшості лікарень абсолютно незадовільний. Причин багато: і низьке фінансування, і застарілий підхід до формування дієти пацієнта, і жахливий стан харчоблоків, і те, що більшість українців не скаржаться на проблему, а мають все за норму, чекаючи на “передачки” від родичів. Наразі в деяких областях пацієнта харчують на суму від 6 до 15 гривень на день. Скарги такі ж, як і до пандемії: малі порції, бідне меню... Але якщо раніше більшість пацієнтів мала змогу вийти та купити собі щось бодай у буфеті, то тепер це неможливо - адже пацієнти з коронавірусом повинні бути ізольовані", - вважає експерт.

Як годують у лікарнях пацієнтів з COVID-19 (фото: "Експрес")

Для одужання дуже важливо збалансоване і повноцінне харчування. COVID-19 показав, що більшість лікарень не готова забезпечувати пацієнтів таким, підкреслює експерт. Керівник відділу клієнтського сервісу однієї з компаній з медичного аутсорсингу Вікторія Шпаченко підмічає, що для обслуговування пацієнтів з COVID-19 слід використовувати одноразовий посуд. Утилізацією такого посуду займається медичний заклад в рамках регламенту з утилізації відходів інфекційних відділень. Втім, далеко не у всіх інфекційних лікарнях пацієнтів годують з одноразового посуду, що ще більше загострює проблему.

Нагадаємо, що російська еліта отримала вакцину від COVID-19 з побічними ефектами.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні різкий спад числа заражених коронавірусом.