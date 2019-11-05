У Прилуках сотні людей прийшли попрощатися з 14-річним Денисом: відео та фото

14-річний школяр Денис Чаленко з Прилук Чернігівської області загадково загинув 28 жовтня на залізничних коліях. Поліція все списала на нещасний випадок, та батьки впевнені, що їхнього сина вбили. Близькі хлопчика змогли добитися проведення незалежної експертизи, після чого поховали свою дитину.

У вівторок, 5 листопада, попрощатися з Денисом прийшли сотні людей, які напередодні палили шини і брали штурмом поліцейське управління, щоб справу переглянули. Варто відзначити, що громада завдяки масовим протестам домоглася відсторонення керівництва місцевої поліції. Смерть Дениса тепер будуть розслідувати в столиці.

В Прилуках поховали Дениса Чаленка (фото: tsn.ua)

На площі перед храмом зібралося близько півтисячі людей, що прийшли провести в останню путь Дениса, якого везуть з Києва, де проводилася екпертиза, повідомляє ТСН.

Знайомі, однокласники і просто небайдужі люди прийшли поховати Дениса. Ніхто не вірить у випадкову смерть хлопчика. Люди готові знову палити шини і штурмувати поліцію, щоб домогтися справедливого розслідування.

В Прилуках поховали Дениса Чаленка (відео: tsn.ua)

Нагадаємо, хлопець вийшов з дому на півгодини, а коли через кілька годин не повернувся, батьки забили на сполох. Дениса знайшли мертвим на залізничних коліях, експерт зробив висновок, що хлопчика збив поїзд. Але рідні не повірили, почали обшукувати округу і знайшли багато слідів крові в сотні метрів від шляхів, а також сліди від автомобільних шин.

Крім того, травми на голові і руках хлопчика свідчили про побиття. А помічник машиніста поїзда каже, що локомотив його не збивав (на поїзді не було крові). У Прилуках підозрюють, що до смерті хлопця причетні четверо підлітків, на два роки старших Дениса. Двоє з них, нібито, діти високопосадовців з Києва, що працюють в судовій системі.