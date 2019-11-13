У Прилуках загинув ще один підліток при дивних обставинах: усі подробиці

У місті Прилуки Чернігівської області, де нещодавно сталася трагедія з 14-річним Денисом Чаленко, знайшли повішеним 17-річного хлопця. Подробиці повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.

Тіло 17-річного підлітка виявили у вівторок, 12 листопада, у власному будинку. Як розповів в. о. начальника Прилуцького відділу поліції Сергій Сторожук, у молодої людини останнім часом були проблеми – він перебував у стані депресії, слухав відповідну музику і висловлював суїцидальні наміри.

"Прошу громадськість не викручувати на якісь кримінальні рейки", - заявив Сторожук в коментарі для місцевих ЗМІ. Про загиблого відомо, що хлопчик жив у багатодітній родині, був середнім з трьох дітей. Сім'я проживала в гуртожитку, і сусіди відгукуються про них позитивно. Трагедія, яка відбулася з 17-річним Олегом, їх приголомшила.

Завідувачка гуртожитком, в якому проживає сім'я, Любов Михайличенко, розповіла, що в Олега є старша сестра і молодший братик маленький. Олег завжди був ввічливий, поганого за ним нічого не помічали. Сім'я благополучна, а діти під наглядом і доглянуті.

В Прилуках загинув ще один підліток

На даний момент розпочато досудове розслідування за статтею 115 КК України (Вбивство). У поліції припускають, що можливий взаємозв'язок між трагедією, яка відбулася з 17-річним Олегом і загибеллю 14-річного Дениса Чаленко.