У додатку "Дія" можна записатися на вакцинацію від COVID-19: як це зробити

Для початку вам слід зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua. Потім в розділі послуги слід вибрати "Запис в лист очікування вакцинації від COVID-19".

Під час запису потрібно вказати професію і місто, де ви бажаєте зробити щеплення. Українцям після запису в електронній черзі можна вибрати конкретну дату і час візиту відповідно до етапів дорожньої карти.

Коли настане ваша черга, вам прийде повідомлення.

На сайті сказано, що попередній запис в лист очікування не є записом до лікаря.

"Зверніть увагу: працівникам установ охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків престарілих та інших спеціалізованих установ, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватися. Роботодавець самостійно внесе вас в списки і повідомить про дату щеплення", —сказано в повідомленні.

Щеплення від коронавірусу для громадян України є абсолютно безкоштовним.

Також записатися на вакцинацію можна через національний контакт-центр МОЗ за номером 0800 60 20 19.