На прилавки українських магазинів потрапив небезпечний сир: хто виробник

Йдеться про продукт 9% жирності, випущений під торгової марки "Український" від виробника ТОВ "Богодухівський молзавод".

Дата виробництва: 12 жовтня 2021 року, номер партії № 12.

Про порушення у сирі йдеться в експертному висновку № 000433д.к./21 від уповноваженої акредитованої лабораторії Держпродспоживслужби України.

"Інформуємо! Зазначена продукція, що не відповідає законодавству про харчові продукти, повинна бути вилучена з обігу в місцях реалізації та повернута виробнику", - вказується в публікації відомства.

Також покупців і продавців закликали у разі виявлення такого сиру з дріжджами повідомити про це ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області за телефоном (057) 725-19-00.

Зараз проводиться перевірка, як небезпечний для здоров'я продукт міг вийти у виробництво і потрапити в точки продажу.