Прикривав побратимів: на Донбасі загинув боєць Айдару (фото)

На Донбасі 7 травня велися запеклі бої
На Донбасі в зоні проведення ООС у вівторок, 7 травня, загинув військовослужбовець ЗСУ Сергій Дрогін з позивним "Скіф". Про це повідомила волонтер Юлія Толмачова на своїй Facebook-сторінці.
33-річний український герой отримав важкі поранення в результаті обстрілу окупантами позицій українських військових.
Сергій Дрогін служив у 24-му відділенні штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади.
На Донбасі загинув Сергій Дрогін (фото: facebook.com/yuliya.tolmachova)
Волонтер також вказала номер банківської карти дружини Сергія Олени для всіх, хто хоче допомогти сім'ї загиблого героя - 5168755106302306.
На Донбасі загинув Сергій Дрогін (фото: facebook.com/yuliya.tolmachova)
Користувачі мережі співчувають рідним і близьким Сергія через його передчасну втрату.
Нагадаємо, на Донбасі помер військовослужбовець ЗСУ, командир роти 130 окремого розвідувального батальйону Сергій Шершак.
Раніше ми повідомляли, що в Харкові 6 травня трагічно загинув відомий волонтер. Причина смерті шокувала рідних і знайомих українського патріота.
А також повідомляли про загиблих на війні на Донбасі у квітні цього року.