Прикрив газеткою: з'явилося відео з черговим кнопкодавом у Раді

У Верховній Раді зафіксували черговий випадок кнопкодавстка - цього разу "відзначився" позафракційний народний депутат мажоритарник Роберт Горват. Він став десятим порушником процедури особистого голосування в парламенті нинішнього скликання. Про це повідомляє рух "Чесно".

Нардеп на пленарному засіданні 4 грудня під час розгляду у 2-му читанні проекту закону №2045-1 про надання статусу та соціальних гарантій добровольцям, які брали участь в АТО на Донбасі, натиснув на дві кнопки "утримався" - за себе і за свого сусіда, голосуючи за поправку №20 депутата від "Слуги народу" Анатолія Остапенка.

Зазначається, що при цьому Хорват прикрив свою праву руку біля чужого пульта газетою.

Кнопкодавство у Раді - нардеп Роберт Хорват проголосував за двох (Фото: chesno.org)

"Піаніст" натиснув на кнопку для голосування іншого закарпатського позафракційного мажоритарника Валерія Лунченка.

До цього Хорвата вже чотири рази ловили на кнопкодавстві в минулому скликанні.

Нагадаємо, що перед цим 12 листопада в Раді за кнопкодавством помітили нардепа Василя Німченка з франції "ОПЗЖ", який вже не вперше голосує за себе й інших депутатів. Примітно, що політик був співавтором проекту закону №1127 про кримінальну відповідальність нардепів за кнопкодавство.

Відео: Нардеп Роберт Хорват проголосував за двох у Верховній Раді